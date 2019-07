Nowa Nokia 105

HMD Global, producent telefonów i smartfonów Nokia, ogłosił premierę najnowszej wersji jednego ze swoich najpopularniejszych telefonów. To już czwarta generacja modelu Nokia 105, która oferuje użytkownikom wszystko to, za co pokochały ją miliony, w tym wytrzymałą baterię, pozwalającą na rozmowy od zmierzchu do świtu na jednym ładowaniu. Wyświetlacz o przekątnej 1,77 cala jest stworzony do gier, takich jak klasyczny „Snake”, a dzięki wygodnej i ergonomicznej klawiaturze SMS-owanie i dzwonienie są intuicyjne i przyjemne. Obudowa wykonana z poliwęglanu barwionego w masie to połączenie nowoczesnego designu z prostotą i trwałością, oferowanymi w bezkonkurencyjnej cenie.

- Nokia 105 sprzedała się w dziesiątkach milionów egzemplarzy na całym świecie, potwierdzając swoją popularność i ponadczasową jakość. Nokia 105 czwartej generacji została zaprojektowana dla tych, którzy cenią sobie mobilność. Chcieliśmy bazować na sprawdzonej formule naszego jednego z najbardziej popularnych modeli z rodziny podstawowych telefonów, wzbogaconej o jeszcze lepszą funkcjonalność, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, którzy korzystają z telefonu komórkowego po raz pierwszy. Użyliśmy dobrze znanego designu z nowoczesnym sznytem, a w środku zainstalowaliśmy bardzo wytrzymałą baterię, aby nasi użytkownicy mogli pozostawać w kontakcie przez długie godziny – powiedział Juho Sarvikas, Chief Product Officer w HMD Global.

Wytrzymała bateria i wszystko, co niezbędne

Nokia 105 czwartej generacji z wymienną baterią może pozostawać gotowa do pracy przez wiele dni. Korzystając z najnowszego modelu, możesz rozmawiać z rodziną i przyjaciółmi godzinami, nie martwiąc się koniecznością ładowania telefonu. W pamięci urządzenia zapiszesz do 2 000 kontaktów i 500 SMS-ów, dzięki czemu zyskujesz dostęp do kluczowych informacji i numerów, gdziekolwiek jesteś.

Dodatkowo, wbudowane radio FM zapewni Ci dostęp do ulubionej muzyki, a silna LED-owa latarka zawsze oświetli Ci drogę – wystarczy dwukrotne wciśnięcie przycisku.

Nowoczesny design, który inspiruje

Inspirowany dziedzictwem telefonów Nokia nowoczesny design sprawia, że nowa Nokia 105 wyjątkowo dobrze leży w dłoni. Obudowa wykonana z poliwęglanu barwionego w masie zminimalizuje wizualne skutki upadków i zadrapań. Nokia 105 czwartej generacji zaprojektowana jest do codziennego użytku, zapewniając jakość, niezawodność i kultowy design, którego oczekują fani marki Nokia. Ergonomiczna klawiatura znacznie ułatwia pisanie, dzwonienie i codzienne korzystanie ze wszystkich funkcji telefonu.

By zapewnić godziny rozrywki, nowa Nokia 105 oferuje pakiet sześciu gier od wytwórni Gameloft, takich jak: Tetris, Sky Gift, Airstrike, Nitro Racing, Ninja UP! oraz Danger Dash.

Nokia 105 czwartej generacji będzie dostępna w Polsce w kolorach niebieskim, różowym i czarnym, już od połowy października w sugerowanej cenie detalicznej od 79 zł.