Zasilanie, nawet gdy prądu w gniazdkach brak

PowerWalker VFD 800 to model biurowego UPS-a, który jest w stanie zabezpieczyć cię przed nagłą utratą tego, nad czym właśnie pracujesz.

Zasilacz awaryjny VFD 800 niemieckiej marki PowerWalker to rozwiązanie przeznaczonego głównie do użytku biurowego. Najważniejszą jego funkcją jest zapewnienie awaryjnego zasilania, podczas przerw w dostawie energii elektrycznej. Ponadto urządzenie ma chronić również podłączony do niego sprzęt przed nagłymi skokami napięcia i uchronić przed zwarciem i uszkodzeniem np. komputera.

Moc zasilacza awaryjnego PowerWalker VFD to 800 VA. Współczynnik mocy, czyli stosunek mocy pozornej do czynnej, wynosi 0,6. W praktyce oznacza to, że jego moc czynna wynosi około 480 W. Czas przełączania wynosi 2-6 ms, co powinno w zupełności wystarczyć dla większości podłączonych do UPS-a urządzeń.

Na 50-procentowym obciążeniu zasilacz awaryjny PowerWalker VFD 800 jest w stanie działać przez 4 minuty. To dosyć czasu by zapisać wyniki swojej pracy i spokojnie wyłączyć komputer. Warto jednak pamiętać, że biurowe komputery kiedy nie są obciążone poważnymi zadaniami, pobierają mniej prądu.

Cena zasilacza awaryjnego PowerWalker VFD 800 wynosi ok. 270 zł.

Specyfikacja:

• Moc: 800VA / 480W

• Współczynnik Mocy: 0.60

• Wejście: zakres napięcia wejściowego 180-270 VAC

• Częstotliwość (Synchronized Range): 50Hz or 60Hz

• Wyjście: nominalne napięcie wyjściowe 230 VAC

• Regulacja Napięcia (Tryb Bat.): ±10%

• Frequency (Battery Mode): ±1Hz

• Czas przełączania: 2-6ms

• Ochrona przed przepięciami

• Ochrona przed zwarciami

• Wskaźniki LED

• Czas ładowania: 8 h do 90%

• Wyjścia: 2 CEE 7/3 (Type F) Outlet

• Wejście: CEE 7/7

• Szerokość: 228 mm

• Wysokość: 82.5 mm

• Głębokość: 207 mm

• Waga: 3.1 kg