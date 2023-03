Creative Stage SE Listwa dźwiękowa z technologią Bluetooth i cyfrowym dźwiękiem USB

Creative Technology wprowadza na polski rynek kolejnego przedstawiciela z linii soundbarów Stage . Soundbar Stage SE został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują dosyć małego źródła odtwarzania z w miarę dużą mocą głośności. Nowe dzieło od Creative dostaje smukły, kompaktowy wygląd i wiele opcji połączeń. Na pokładzie nowej wersji dodatkowo znajdziemy konwertery cyfrowo-analogowe (DAC), pozwalające nam wykorzystać głośnik jako kartę dźwiękową, którą możemy połączyć z komputerem za pomocą dołączonego kabla USB-C na USB-A. Dźwięk w listwie Stage SE został wzbogacony o tony niskie dzięki powiększonemu radiatorowi pasywnemu, zaś średnie i wysokie tony są odtwarzane za pomocą dwóch przetworników pełnozakresowych typu Racetrack. Dzięki dostrojonym przetwornikom Racetrack i powiększonym radiatorom głośnik Creative Stage SE zapewnia moc szczytową 48 W. Dodatkowo producent umieścił w zestawie głośnikowym swoje popularne technologie znane z Sound Blaster. Mowa tutaj o funkcji Surround i Clear Dialog, które oferują wyraźniejsze dialogi i kinowe wrażenia dźwiękowe z poszerzoną sceną dźwiękową.



Creative Stage SE oferuje prostą konfigurację plug-and-play, która obsługuje zarówno dźwięk cyfrowy USB, jak i łączność Bluetooth 5.3. Listwa dźwiękowa zawiera zintegrowane pokrętło regulacji głośności, wygodnie umieszczone z boku, aby użytkownicy mogli szybko regulować dźwięk w locie, a także pilot zdalnego sterowania do przełączania różnych funkcji, takich jak regulacja tonów, dźwięk przestrzenny i tryb wyraźnych dialogów. Co więcej, Creative Stage SE pozwala użytkownikom przełączać się między cieplejszą i jaśniejszą reprodukcją dźwięku dzięki wprowadzonej funkcji regulacji tonów. Teraz użytkownicy mogą dostroić i dostosować neutralność tonów do swoich upodobań za pomocą prostego naciśnięcia przycisku.



Soundbar jest kompatybilny z takimi urządzeniami jak komputerami PC, Mac, PS4, PS5, Nintendo Switch, urządzeniami mobilnymi i innymi urządzeniami wykorzystującymi cyfrowy tryb połączenia za pomocą USB-C na USB-A.

Ceny i dostępność

Creative Stage SE można zakupić w cenie 379 zł