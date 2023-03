Creative Outlier Free - Bezprzewodowe słuchawki przewodnictwa kostnego z Bluetooth 5.3

Firma Creative Technology wchodzi na rynek z nową serią słuchawek bezprzewodowych, która będzie powiązana z technologią przewodnictwa kostnego. Wspomniana technologia przewodnictwa kostnego została połączona z serią słuchawek Outlier, w której dominuje długa żywotność baterii, wodoszczelność i lekkość zestawów słuchawkowych. Creative wprowadza do sprzedaży dwa zestawy słuchawek bezprzewodowych, Outlier FREE, oraz Outlier FREE PRO. Za bezprzewodową komunikację odpowiedzialna będzie technologia Bluetooth 5.3.



Wykorzystanie technologii przewodnictwa kostnego oparte jest na zjawisku przewodzenia dźwięku za pośrednictwem specjalnych przetworników umieszczonych w słuchawkach, które poprzez wibracje na kościach policzkowych użytkownika przekazują fale dźwiękowe do ucha wewnętrznego. Najważniejszą cechą takiego rozwiązania jest całkowite uwolnienie użytkownika od słuchawek nausznych lub dousznych. Użytkownicy takiego rozwiązania mają zwiększoną świadomość otaczającego ich świata, co przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo podczas uprawiania sportów jak biegi, jazda na rowerze lub innych wymagających kontroli otoczenia. Powyższe rozwiązanie również się przyda osobom, które lubią rozmawiać ze swoimi znajomymi i równocześnie w tle odsłuchiwać swojego ulubionego podcastu. Dzięki zaletom słuchania na otwartym uchu, słuchawki można wykorzystać do zajęć rekreacyjnych, np. takich jak korzystanie z mobilnych aplikacji karaoke.



Outlier Free posiadają wbudowaną baterię, która na jednym ładowaniu pozwoli na odtwarzanie źródła dźwięku nawet do 10 godzin. Zaledwie 10 minut ładowania pozwoli na odtwarzanie dźwięku do dwóch godzin. Zestaw słuchawkowy Creative Outlier Free posiada certyfikat wodoszczelności IPX5, pozwala to na użytkowanie słuchawek w warunkach wzmożonej wilgoci, np. podczas treningów lub podczas delikatnych opadów deszczu. Słuchawki mogą łączyć się wielopunktowo, gdzie zestaw może korzystać z 2 urządzeń połączonych przez Bluetooth 5.3 jednocześnie. W celu zminimalizowania opóźnień audio względem wideo słuchawki oferują tryb niskiego opóźnienia dla materiałów audiowizualnych. Zestaw zaopatrzono w mikrofon wielokierunkowy z trybem redukcji szumów i obsługą asystentów głosowych. Na pałąku urządzenia znajdują się intuicyjne przyciski sterujące, które odpowiadają za odbieranie rozmów, sterowanie dźwiękiem i innymi ustawieniami. Cała konstrukcja to połączenie stopu tytanu z lekkim silikonem i z efektem pamięci dla wygody długiego użytkowania nawet w ekstremalnych warunkach.



Ceny i dostępność

Creative Outlier Free w promocji nabędziesz za 379 zł i jest dostępny na Creative.com. Wykorzystaj kod promocyjny OUTLIERFREE