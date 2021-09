Cooler Master dodaje do oferty nowe risery PCIe 4.0

Nowoczesny PC do gier ma oferować nie tylko wysoką wydajność, ale i dobrze się prezentować. Dla osób, które chcą wyeksponować GPU montując je pionowo firma Cooler Master przygotowała risery o długości 200 i 300 mm. Mają one zapewnić elastyczność podczas budowy PC i pełne spektrum wydajności dzięki obsłudze PCIe 4.0.

Nowości z logo Cooler Master to akcesoria adresowane do fanów wydajności i komputerowego tuningu. Zaprezentowane risery mają 200 lub 300 mm długości i oferują wsparcie dla standardu PCIe 4.0. Tym samym powinny one pozwolić na wykorzystanie pełnego potencjału najnowszych, najmocniejszych kart graficznych dając im dwukrotnie większą przepustowość w porównaniu do taśm PCIe 3.0.



W swoich materiałach producent chwali się wykorzystaniem wielowarstwowej, powlekanej płytki PCB oraz przewodów, które mają najlepszą elastyczność w swojej klasie. Kable o przekroju 30 AWG posiadają ekranowanie EMI, dzięki czemu powinny skutecznie chronić sygnał przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Jednocześnie opóźnienia transmisji mają być minimalne. Miedziane, ocynkowane rdzenie zabezpieczono tworzywem TPE, które chroni przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi.



Piny połączeniowe w riserach Cooler Mastera są pozłacane i charakteryzują się siłą retencji na poziomie 400 g na każdą parę. Osadzono je w obudowach wykonanych z odpornego na promieniowanie UV tworzywa ABS. W rezultacie konstrukcja ma zapewniać nie tylko elastyczność podczas montażu i stabilną pracę podłączonych urządzeń, lecz także wytrzymałość mechaniczną i sprawność przez długi czas.



Risery PCIe 4.0 z logo Cooler Master zadebiutują w dwóch wariantach - krótszym, o długości 200 mm i dłuższym 300-milimetrowym. W obu przypadkach będą one utrzymane w czarno-fioletowej tonacji. Rynkowa premiera powinna mieć miejsce jeszcze w tym roku. Na chwilę obecną producent nie ujawnił jednak, ile akcesoria będą kosztować.

Dane techniczne:

• oznaczenie modelu:

o MCA-U000C-KPCI40-200 - riser z taśmą o długości 200 mm

o MCA-U000C-KPCI40-300 - riser z taśmą o długości 300 mm

• kolory: czarny/fioletowy

• przewody:

o 30 AWG wykonane z ocynowanej miedzi, zaizolowane z wykorzystaniem PE i TPE

o maksymalne napięcie: 30 V

o maksymalne natężenie: 1,1 A na pin kontaktowy

• pozostałe materiały: ABS, nikiel, złoto, PP, mosiądz

• kompatybilność: PCIe 4.0 i starsze

• waga:

o 112 gramów dla wersji 200 mm

o 144 gramy dla wersji 300 mm