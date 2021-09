USB-C, czyli druga młodość pendrive’ów

Ponad 50% zaprezentowanych w zeszłym roku smartfonów oraz nowe konsole wykorzystują standard USB typu C. Również producenci pendrive’ów korzystają z benefitów wynikających z tej technologii, wyposażając znane od dawna nośniki pamięci flash w uniwersalny port. Co to oznacza dla użytkowników?

Kompatybilność z większą liczbą urządzeń

Dzięki technologii USB-C pendrive’y przeżywają „drugą młodość” – głównie poprzez zapewnienie zgodności z urządzeniami, z którymi do tej pory nie było to możliwe. Swoje zastosowanie znajdują już nie tylko przy pracy z komputerami, ale także ze smartfonami, konsolami czy tabletami. Oprócz magazynowania i przenoszenia danych zyskały nowe funkcje. Mogą teraz służyć np. jako rozszerzenie pamięci smartfonów, dyski systemowe dla mniejszych urządzeń czy dodatkowa pamięć na aplikacje.

– Dzięki możliwości podłączania pamięci flash do urządzeń mobilnych użytkownik nie musi się martwić pojemnością smartfona, uwieczniając wspomnienia w czasie wakacji czy spotkania z bliskimi – zauważa Dante Huang, Account Manager w firmie Transcend. – Przykładowo nośnik o pojemności 256 GB pozwala na przechowanie 10,5 godzin filmów w jakości 4K, a w Full HD jest to 27 godzin. I to wszystko bez obciążania pamięci urządzenia, na którym wideo jest odtwarzane – dodaje ekspert.

Przyśpieszenie transferu danych i zwiększenie trwałości urządzenia

Port USB typu C pozwala na zdecydowanie szybsze przesyłanie danych niż poprzednie wersje. W przypadku standardu USB 3.2 gen 2x2 prędkość transferu wynosi 20 Gb/s, co jest czterokrotnie wyższą wartością niż w przypadku USB 3.1 Gen 1. Sam port USB-C został zaprojektowany z myślą o większej wytrzymałości, co przyczyniło się do zwiększenia żywotności urządzeń. Ze względu na to, że jest to złącze dwustronne, istnieje mniejsza szansa na uszkodzenie wtyczki lub slotu podczas wpinania pendrive’a. Nieważne, którą stroną będziemy chcieli podłączyć nasze urządzenie z USB-C – zawsze będzie działać. To sprawia, że korzystanie z niego jest wygodniejsze. Port USB-C, dzięki mniejszym rozmiarom niż standardowa wtyczka USB, pozwolił na stworzenie smuklejszych i bardziej ergonomicznych konstrukcji o zredukowanej wadze.

Podsumowanie

Na skutek zastosowania technologii USB-C klasyczne pendrive’y zmieniły się w naprawdę wielofunkcyjne urządzenia. Nie trzeba już ograniczać się do używania ich tylko z komputerami czy odtwarzaczami muzyki. Dzięki powszechności tego standardu zyskaliśmy dowolność w sposobie wykorzystania przenośnej pamięci.