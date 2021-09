Cooler Master odświeża uchwyt do pionowego montażu karty graficznej

Kierowany do entuzjastów PC uniwersalny uchwyt Cooler Master do pionowego montażu GPU V2 zaoferuje więcej. Do zestawu producent dodaje zaktualizowany przewód risera, który ma zapewnić pełną zgodność ze standardem PCIe 4.0 i, tym samym, dwukrotnie większą przepustowość dla najnowszych GPU.

Wertykalny montaż karty graficznej to jedna z opcji, która pozwala na stworzenie efektownego PC. Osoby, które chcą, by ich sprzęt zarówno działał, jak i wyglądał, mogą wybrać uchwyt do pionowego montażu V2 od firmy Cooler Master. Jest on wykonany ze stali SGCC i ma bez problemu udźwignąć najcięższe GPU. Jego ruchoma szyna pozwala na przesuwanie zamontowanego układu do przodu i do tyłu, w celu optymalnego ułożenia okablowania.



Będąc przy tym ostatnim trzeba nadmienić, że odświeżony uchwyt Cooler Master do pionowego montażu GPU V2 otrzymał aktualizację i w komplecie znajduje się nowy riser. Dołączony przewód jest zgodny z PCIe 4.0 i ma zaoferować dwukrotnie większą przepustowość w porównaniu do poprzedniej wersji. Tym samym żadna aktualna karta graficzna nie powinna być ograniczana przez sposób połączenia z płytą główną.



Uchwyt Cooler Master do pionowego montażu GPU V2 wymaga obudowy posiadającej co najmniej siedem slotów na karty rozszerzeń. Można w nim osadzić GPU o dowolnej długości, przy czym jego wysokość nie powinna wynosić więcej niż 2,5 slotu. Zestaw zawierający nowszą wersję risera PCIe 4.0 trafi do sklepów w ciągu kilku tygodni. Jego cena może nieznacznie różnić się od poprzednika, który jest wyceniany na około 220 złotych.

Dane techniczne:

• oznaczenie modelu: MCA-U000R-KFVK02

• kolory: czarny

• wymiary (D x S x W): 184 x 142 x 121 mm, długość przewodu risera PCIe: 165 mm

• kompatybilne karty graficzne: wszystkie o wysokości do 2,5 slotu PCIe

• przewód risera: PCIe 4.0

• okablowanie: przewody miedziane 30 AWG

• materiały: tworzywa ABS, SPCC, stal SGCC, nikiel, złoto, mosiądz

• wymagania systemowe: obudowa posiadająca siedem slotów dla kart rozszerzeń PCIe

• waga: 0,46 kg