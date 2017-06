Zotac Zbox Nano CI543 – test mini PC

Małe komputery Zbox marki Zotac testujemy już od kilku lat. Już od początku oferowały one bardzo nowoczesny design i dobrą wydajność w swojej klasie. Są to urządzenia przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców, którzy szukają sprzętu zajmującego bardzo mało miejsca i pracującego bezgłośnie. Najnowsza generacja oparta jest o 15W procesory Skylake-U od Intela. Czy warto postawić na tego typu sprzęt do naszego salonu czy też biura? Czy sprawdzi się on w codziennej pracy. Zapraszamy do lektury.