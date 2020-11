Shuttle XPC Slim DS10U – recenzja mini PC

Tym razem wzięliśmy na warsztat nowy, bezwentylatorowy mini PC od firmy Shuttle. Urządzenie to wykorzystuje ósmą generację procesorów Intel Whiskey Lake, dzięki czemu możemy rozszerzyć wewnętrzną pamięć masową za pomocą dysku 2,5 cala SATA lub M.2, do tego mamy dwa sloty pamięci SODIMM RAM DDR4 i trzy wyjścia wideo (z czego dwa 4K @ 60 FPS). To wszystko wskazuje, że będziemy mieli do czynienia z bardzo ciekawym urządzeniem, które obecnie można nabyć w Polsce za około 1200 złotych. Jeżeli jesteście ciekawi czy warto się nim zainteresować to zapraszamy do lektury.