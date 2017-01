Zotac ZBOX PI221 pico i PI330 pico – test miniPC

Komputery kieszonkowe pojawiły się na rynku już kilka lat temu, a najbardziej przełomowym urządzeniem był Intel Compute Stick. Nie zwojował on co prawda rynku, ale głównym powodem była niska wydajność. Teraz poza Intelem mini PC produkują także inne, znane firmy jak np. Asus, Modecom czy Zotac. My w poniższym artykule przyjrzymy się dwóm ciekawym produktom tego ostatniego, a dokładniej modelom ZBOX PI221 pico i PI330 pico. Zapraszamy do lektury.

Idea kieszonkowych komputerów jest z nami od kilku lat. Czy rzeczywiście chodzi o to, żeby schować takie urządzenie do marynarki? I tak i nie, ponieważ sprzęt tego typu nie oferuje zawrotnej wydajności i może być wykorzystany do przeglądania sieci, tworzenia tekstów czy arkuszy kalkulacyjnych. Komputery zajmują mniej miejsca niż laptopy czy Ultrabooki, a także zasilane są ze złącza USB 3.1 typu C lub micro USB.

Takie urządzenia mogą zostać podłączone do telewizorów, gdzie brakuje funkcji smart TV i z powodzeniem ją zastąpić. Przecież jedynym ograniczeniem jest w tym wypadku system operacyjny Windows, którego możliwości są bardzo duże. Oczywiście komputery o wielkości pendriva czy kostki masła nie są tak wydajne jak normalne pecety. Komponenty upakowane na malutkiej płytce nie są w stanie zapewnić takiej mocy obliczeniowej. Dominują tutaj procesory Intel Atom, które pobierają mało energii, 2 GB pamięci RAM (niekiedy 4 GB), a za miejsce na pliki odpowiada nośnik eMMC. Kolejną wadą jest bardzo ograniczona liczba portów wejścia-wyjścia. Dodatkowo musimy też dla takiego mini PC zapewnić myszkę i klawiaturę, kiedy ten jest podłączony do telewizora w salonie. Można oczywiście skorzystać także ze sterowania pilotem czy smartfonem, ale wydaje się, że będzie to dużo mniej komfortowe.