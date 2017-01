Shuttle XPC Nano NC02U – rzut oka na miniPC

Firma Shuttle odświeżyła swój barebone NC01U i oznaczyła go, jako NC02U. Nowy model występuje z nową generacją procesorów Intel i pozwala na odtwarzanie materiałów 4K przy odświeżaniu 60 Hz poprzez złącze DisplayPort 1.2. MiniPC występuje w wersji z Celeronem, ale jeżeli taka wydajność nam nie wystarczy to możemy wybrać także opcję z procesorem i3-6100U, The i5-6200U lub i7-6500U. W poniższym artykule przyjrzeliśmy się bliżej NC02U. Jeżeli jesteście ciekawi co potrafi ten sprzęt to zapraszamy do lektury.

Firma Shuttle rozpoczęła sprzedaż serii komputerów XPC Nano NC02U, które dostępne są w kilku konfiguracjach. Na ich pokładzie dostępne są procesory Intel Skylake-U (Celeron 3855U, Core i3-6100U, Core i5 -6200U, Core i7-6500U). To duże usprawnienie w porównaniu do Celerona, Core i3, Core i5 i Core i7, które należały do rodziny Broadwell-U w NC01U. Mamy tutaj nie tylko poprawę mikroarchitketury, ale także wyższe zegary. Poza tym mamy tutaj zoptymalizowany, zintegrowany układ grafiki HD Graphics 510 z 12 jednostkami wykonawczymi.

Komputer przyjechał do nas w środku szarego kartonu z nalepką na boku, gdzie znajdujemy specyfikację sprzętu. Na górze mamy plastikową rączkę do przenoszenia zestawu, w środku którego znalazły się liczne akcesoria: zasilacz sieciowy (19 V, 3.42 A), przewód zasilający, tackę na dysk 2,5 cala SSD/HDD, dwie aluminiowe nóżki do postawienia komputera, płytę ze sterownikami, instrukcję obsługi, śruby montażowe i zestaw do montażu VESA.

Sam komputer zabezpieczony jest za pomocą piankowych otulin i worka foliowego. Jego wymiary to 141 x 141 x 42 mm, a waga wynosi 400 gramów bez zasilacza. Warto przypomnieć, że NC01U był niższy i miał tylko 29 mm, a na jego topie znajdował się łatwy do zarysowanie błyszczący plastik. W NC02U mamy już pokrywę wykonaną ze szczotkowanego aluminium, która wygląda na zdecydowanie bardziej trwałą. Na froncie komputera widzimy port USB 3.0, port USB 3.0 typu C, czytnik kart pamięci (SD, SDHX, SDXC), diodę aktywności dysku twardego oraz diodę power LED. Oczywiście nie zabrakło tutaj przycisku zasilania. Obudowę możemy ustawić w orientacji poziomej lub pionowej, dzięki dodatkowym nóżkom z zestawu.

Z lewej strony mamy złącze COM oraz otwory wentylacyjne. Po prawej stronie mamy większą kratkę z otworami, które mają zapewnić cyrkulację powietrza.

Z tyłu mamy miejsce do podłączenia kabla zasilania, port HDMI 1.4b, pełnowymiarowe złącze DisplayPort 1.2, port Gigabit LAN, dwa porty USB 2.0, a także jeden port combo audio.

Na spodzie mamy tylko nalepki i mocowanie VESA. Na potrzeby testów zamontowaliśmy w środku pamięć DDR3L 8 GB o taktowaniu 1600 MHz oraz nośnik SSD 128 GB M.2. Poza tym można tutaj jeszcze zamontować klasyczny dysk 2,5 cala. W środku widzimy także RTL8188EE WiFi (802.11 n) z anteną, która poprowadzona jest po ścianie obudowy. Procesor chłodzony jest za pomocą aluminiowego radiatora, miedzianych ciepłowodów i wentylatora.

Żeby zmniejszyć rozmiar komputera zrezygnowano z konwencjonalnego zasilacza PSU i otrzymujemy w zestawie model zewnętrzny, czyli taki który można dostać np. razem z notebookiem. Dzięki temu sam komputer jest także bardzo lekki, nawet po zamontowaniu dysku i pamięci RAM.