XPG Precog 7.1 - recenzja słuchawek

Jakiś czas temu dotarły do mnie do testów słuchawki XPG PRECOG. Jako, iż jestem zapalonym graczem oraz uwielbiam posłuchać muzyki to przyznam szczerze, że zostałem kompletnie zaskoczony tym sprzętem. Dobre brzmienie, wygoda z korzystania, system 7.1 i dodatkowo etui z naprawdę dużym zestawem akcesoriów. To jest coś co mi się podoba.

XPG PRECOG – jest to produkt bardzo znanej firmy ADATA. Zdziwiłem się gdy tylko usłyszałem, że marka wypuściła takie słuchawki. Słuchawki posiadają certyfikat Hi-Res audio, dzięki czemu słuchawki mają naprawdę dobre brzmienie. Ciekawostką jest to, że ten certyfikat ma tylko małe grono słuchawek – GAMINGOWYCH.

Zestaw posiada:

etui z twardego tworzywa, które zniweluje wszelakie wstrząsy, aby nie uszkodzić naszego sprzętu

przewód USB-C z kartą dźwiękową DSP dzięki któremu możemy się przełączać między trybami (Tryb muzyczny / Tryb wirtualny 7.1 / Tryb FPS), wyłączanie/włączanie mikrofonu oraz sterowanie podświetleniem słuchawek

przewód 3,5 mm z regulacjom głośności i zarządzaniem trybem pracy mikrofonu (wł/wył)

odłączany mikrofon;

Rozgałęźnik typu Y – na mikrofon i słuchawki

przejściówkę z tradycyjnego USB na typ C.

Słuchawki są wyposażone w podwójne, dynamiczne głośniki elektrostatyczne. Dzięki czemu jakość brzemienia według mnie jest na wysokim poziomie. Nie zauważyłem wcale zniekształceń dźwięk czy też trzeszczeń. Słuchawki bardzo dobrze wytłumiają otoczenie, co podczas rozgrywki w grach daje wiele do pomocy. Włączjąc tryb FPS – dźwięk w grach staje się wyraźniejszy w przypadku Gry Counter Strike Global Offensive dawały wielką przewagę, dzięki temu słychać było często rzeczy, których podczas korzystania z moich aktualnych słuchawek nie było słychać.

Tryb muzyczny robi wielką robotę, zarówno niskie jak i wysokie tony są wyraźne nie słuchać, absolutnie żadnego trzeszczenia, zakłóceń itp. Tryb 7.1 bardzo pomaga podczas rozgrywek, pomaga lepiej odnaleźć się w przestrzeni. Mikrofon przy słuchawkach jest odłączany, podczas rozmowy na komunikatorach czy w grze rozmówcy od razu zauważyli różnice, że głos jest wyraźniejszy, głębszy. Do mikrofonu mamy dodatkowo popfiltr, który eliminuje dźwięki powietrza. Jedynym minusem mikrofonu jest to, że podczas rozmowy w tle jest imitowany jakiś dziwny pisk podczas korzystania z usb.

Słuchawki są szczerze mówiąc jedne z najlepiej wykonanych słuchawek jakie miałem, kolorystyka to czerń, czerwień i chromowe wstawki. Klasa sama w sobie, taki Mercedes wśród innych modeli ;) Dodatkowym smaczkiem jest czerwone podświetlenie, które nadaje pazura tym słuchawkom. Poszycie pałąka też niczego sobie, użycie czerwonej nici daje wygląd podobny jak do sportowej kierownicy w samochodach. Co do wagi praktycznie ich nie czuć na głowie a to w sumie 360g. Nie męczą podczas użytkowania. Dla mnie osobiście są trochę luźne, lecz dla osoby z większą głową mogą być w sam raz.

Pisząc te recenzję, myślałem jak ją zakończyć. Ze słuchawek korzystałem praktycznie w każdych warunkach, czy to w pracy, pociągu, podczas grania. Naprawdę spisywały się bardzo dobrze. Naprawdę szkoda, że muszę się z nimi rozstać, lecz kto wie może je nabędę :) W zestawie mamy wiele rzeczy co przyczyni się do sprzętu bardzo uniwersalnego. Jest to konstrukcja, która powinna zadowolić praktycznie, każdą osobę, która będzie z nich korzystała. Mimo, że jest to mało znany osprzęt komputerowy, jednak warty polecenia. Czasem warto poświęcić chwilę czemuś co jest nam obce.

ZALETY:

- bardzo solidne wykonanie

- bogate wyposażenie

- przełączenie trybów (fps, 7.1, music)

- uniwersalne (gry, słuchanie muzyki)

WADY:

- trochę zbyt wysoka cena

- luźny pałąk