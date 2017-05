Xiaomi Mi Robot Vacuum – test odkurzacza

Firma Xiaomi od pewnego czasu jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek smartfonów w Polsce. Użytkownicy z naszego kraju coraz częściej stawiają na produkty tej marki z uwagi na świetny stosunek ceny do jakości. Niedawno chiński producent dostarczył za pośrednictwem sklepu Gearbest do naszej redakcji urządzenie Mi Robot Vacuum, czyli robota sprzątającego. Czy inteligentny odkurzacz to sprzęt, który powinien znaleźć się w każdym domu czy jednak powinniśmy jeszcze poczekać aż urządzenia tego typu zostaną bardziej dopracowane? Wasze wątpliwości rozwiejemy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury.

Mi Robot Vacuum przyjechał do nas zapakowany w kartonowe pudło z rączką, które nie dosyć, że jest bardzo pokaźnych rozmiarów to w sumie waży ponad 6,5 kilograma. W komplecie oprócz okrągłego odkurzacza mamy także stację dokującą, kabel zasilający z chińską wtyczką oraz grzebień do czyszczenia turboszczotki. W załączonej kopercie umieszczono instrukcję obsługi. Niestety nie jest ona po polsku.

W stacji dokującej mamy z tyłu miejsce żeby ukryć częściowo kabel. Ten na końcu posiada żeńskie gniazdo C7, które możemy zastąpić innym tego typu kablem z wtyczką pasującą do europejskich gniazdek lub zastosować przejściówkę.

Sam robot ma okrągły kształt i został wykonany z białego plastiku. Samo urządzenie jest stosunkowo ciężkie, bowiem waży 3,8 kilograma, a jego średnica wynosi 35 cm. Jego wysokość wynosi < 9,5 cm. Na górze mamy wystającą kopułkę, pod którą ukrywa się laserowy dalmierz. Poza tym na górze umieszczono przycisk power i home, który pozwala na powrót do stacji dokującej. Ten pierwszy pełni rolę także start/stop. Dookoła przycisków mamy także podświetlaną obwódkę, która sygnalizuje kolorem zielonym prawidłowy stan pracy, a czerwonym jakiś problem. Pod klapą widzimy przeźroczysty pojemnik na kurz i odpady, który ma pojemność 0,42 litra i posiada filtr HEPA. Możemy go bardzo łatwo opróżnić i wymienić wspomniany filtr. Odkurzaczem możemy sterować również poprzez dedykowaną aplikację na smartfona o nazwie MiHome.

Kiedy otworzymy górną pokrywę to ujrzymy chińskie znaczki bok diod sygnalizujących aktywność WiFi oraz przycisk reset (dobrze schowany).

Z przodu robota mamy zderzak, który pozwala na delikatne uderzanie w napotkane przeszkody. Na środku mamy siatkę, za którą ukryto ultradźwiękowy sonar. Z tyłu znalazły się dwa poziome styki, które służą do ładowania Mi Robot Vacuum w stacji dokującej. Pod grillem, z lewej strony widzimy głośnik z którego dobiegają komunikaty w języku chiński, ale obecnie już można go zmienić na angielski.

Na spodzie umieszczono cztery czujniki chroniące odkurzacz przed upadkiem z krawędzi, kiedy np. sprzęt zbliża się do schodów. Blisko brzegu mamy dwa duże ogumione koła, które mają znaczący skok (regulowanej wysokości zawieszenia), dzięki czemu może on podjechać pod przeszkody, które mają nawet 10 mm wysokości. Z przodu umieszczono trzecie, skrętne kółko. Na środku widzimy turboszczotkę, czyli wirujący wałek ze sztywnymi włosami i paskami z gumy, które wyprofilowano na kształt litery V. Mamy przy krawędzi także jedną zamiatarkę.

Co mamy pod maską? Okazuje się, że całość napędza procesor Allwinner R16 z czterema rdzeniami Cortex-A7 o taktowaniu 1,2 GHz. Do tego mamy drugi układ, który odpowiedzialny jest za przetwarzanie 12 sensorów (dalmierz laserowy i sonar). To ma sprawić, że Mi Robot Vacuum nie będzie tak jak wiele tańszych konstrukcji odwiedzał wiele razy tego samego miejsca, a niektórych nie posprząta w ogóle. To właśnie robienie mapy otoczenia sprawa, że produkt Xiaomi jest dokładny. Wykorzystuje on algorytm SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), który zwiększa sprawność pracy, penetruje maksymalną powierzchnię w jak najkrótszym czasie. Według obserwacji odkurzacz na końcu ponownie jedzie wzdłuż listew przypodłogowych, gdzie często zamiatarka wyrzuca cięższe okruchy.