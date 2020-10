Wentylatory Noctua chromax.black.swap – przegląd

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że Noctua to niepowtarzalna firma, która od lat produkuje urządzenia najwyższej jakości, o świetnych parametrach technicznych, które charakteryzują się niezawodnością i widać w nich niezwykłą dbałość o szczegóły. Wyróżniają się one także brązowym/jasno-brązowym kolorem, który nie jest najbardziej atrakcyjny i często właśnie za to obrywało się austriackiemu producentowi. To właśnie sprawiło, że Noctua rozpoczęła pracę nad zmianą designu i mieliśmy okazję ogląda chłodnice procesorów NH-U12S, NH-L9i czy nawet NH-D15 w czarnym kolorze. Teraz przyszedł czas żeby przyjrzeć się bliżej po prostu czarnym wentylatorom chromax.black, a także kolorowym narożnikom antywibracyjnym, które oznaczono jako NA-SAVP5 i NA-SAVP6. Zapraszamy do lektury.

Przed przystąpieniem do przeglądu poszczególnych wentylatorów warto zwrócić uwagę, że te w kolorze czarnym nie różnią się parametrami technicznymi od modeli w tradycyjnych kolorach. Są także pewne różnice jeżeli chodzi o zawartość zestawu.

Przypomnijmy, że oryginalne NF-A8 PWM, NF-A9 PWM, NF-A9x14 PWM, NF-A12x15 PWM, NF-A20 PWM, czyli te w brązowych kolorach otrzymały sylikonowe kołki, które zapobiegają przenoszeniu drgań na inne komponenty, a także adapter LNA do redukcji prędkości obrotowej oraz rozgałęźnik typu Y. W przypadku wersji czarnych mamy nieco inną zawartość. Jednak zmianie uległo już samo pudełko, które jest czarne i zawiera znacznie mniej informacji niż miało to miejsce wcześniej. W środku znajdujemy jednak kabel przedłużający o długości 30 cm, a także zestaw wielokolorowych nasadek na narożniki.

I tak przykładowo w modelu Noctua NF-A8 PWM chromax.black znajdujemy poza wentylatorem 80 mm także po cztery narożniki w kolorze niebieskim, żółtym, zielonym i czerwonym oraz osiem sztuk w kolorze czarnym. Samo urządzenie zbudowane jest z 7-łopatkowego wirnika o dosyć ostrych śmigłach, które mają poprawić aerodynamikę urządzenia. Do tego zastosowano tutaj charakterystyczne nacięcia na łopatkach, które mają prostować przepływ powietrza. Grubość wentylatora to 25 mm, czyli standardowo. Zgodnie z nalepką na wirniku możemy odczytać parametry elektryczne: 0,08 A, 12 V oraz 0,96 W.

Jeżeli chodzi o parametry pracy to mamy tutaj do czynienia z prędkością obrotową 450-2200 RPM przy wydajności 55,5 m3/h oraz szumie do 17,7 dBA. Noctua podkreśla zastosowanie autorskiego łożyska SSO2 o średnim MTBF na poziomie 150 tysięcy godzin. Obecnie cena takiego modelu o wielkości 80 mm to około 100 złotych, czyli nie jest to zdecydowanie najtańsze rozwiązanie.

Kolejnym ciekawym modelem z serii chromax.black jest NF-A9 PWM, czyli wersja o średnicy 92 mm i grubości 25 mm. Podobnie jak poprzednik posiada siedem łopatek oraz wręcz identyczny zestaw dodatków. W tym wypadku nieco inne są parametry elektryczne. Tutaj pobór mocy jest na poziomie 1,2 W, przy natężeniu 0,1 A i napięciu 12 V. Jednostka ta pracuje z prędkością obrotową 400 do 2000 RPM, generując przy tym przepływ powietrza 78,9 m3/h oraz szum nie większy niż 22,8 dBA. Mamy tutaj dokładnie to samo łożysko co przy NF-A8 PWM. Cena tego modelu jest także analogiczna.

Ten sam wentylator można kupić w wersji cienkoprofilowej o oznaczeniu NF-A9x14 HS-PWM. Jednostka ta ma 14 mm grubości i do tego została zmieniona zawartość zestawu. Przede wszystkim mamy osiem sztuk nasadek w każdym kolorze. Do tego producent zastosował tutaj dziewięć łopatek wraz z odpowiednimi nacięciami. Taka zmiana geometrii śmigieł wpłynęła także na inne parametry techniczne. W tym wypadku zużycie mocy jest dwukrotnie wyższe (2,52 W przy 0,21 A). Dalej mamy prędkość obrotową od 600 do 2500 RPM przy 23,6 dBA oraz 57,5 m3/h. Łożysko pozostało niezmienione i mamy tutaj SSO2 o żywotności ponad 17 lat. Cena nie różni się od dwóch poprzednich modeli.

Przechodzimy do większych i tym samym popularniejszych jednostek. Noctua NF-A12x15 PWM chromax.black to urządzenie o średnicy 120 mm i grubości, jak sama nazwa wskazuje 15 mm. W komplecie otrzymujemy osiem narożników w różnych kolorach. W tym wypadku wracamy do siedmiołopatkowego wirnika z tymi samymi technologiami co w przypadku wcześniej opisywanych modeli. Ten model wydaje się mieć wiele wspólnego z model A12x25, który tak samo miał powiększony wirnik z charakterystyczną, mosiężną wkładką na środku oraz podobne parametry elektryczne. Mimo, że mamy tutaj większą średnicę wirnika to zużycie prądu jest mniejsze – 1,56 W przy prądzie 0,13 A. To prawie dwukrotnie mniej niż widzieliśmy w wersji 92 mm. Prędkość obrotowa wynosi od 450 do 1850 RPM, przy 94,2 m3/h i 23,9 dBA. W końcu mamy także zmianę w cenie. NF-A12x15 PWM chromax.black.swap kosztuje około 150 złotych.

Ostatni model to prawdziwa ciekawostka - Noctua NF-A20 PWM chromax.black.swap. To prawdziwy gigant, bowiem jego średnica to 200 mm, a grubość to aż 30 mm. W komplecie otrzymujemy 8 czarnych nasadek antywibracyjnych oraz po cztery z pozostałych kolorów. Urządzenie zostało wyposażone w osiem łopatek, które także posiadają charakterystyczne nacięcia. Do tego mamy tutaj sporo otworów montażowych (154x154, 110x180, 170x170 mm). To pozwala na zamontowanie tego modelu nawet w pozycji przeznaczonej dla śmigła 140 mm. Pomimo dużych gabarytów mamy tutaj naprawdę niskie zużycie mocy, bo zaledwie 0,96 W przy 0,08 A. Okazuje się, że jest to podyktowane z powodu niskoobrotowego charakteru pracy. Jednostka ta pracuje z prędkością od 350 do 800 RPM przy 146,9 m3/h i szumie 18,1 dBA. Żywotność w tym przypadku jest dokładnie taka sama jak w mniejszych urządzeniach. Mniej zachęcająca jest niestety cena, która wynosi około 170 złotych.

Jeżeli potrzebowalibyście więcej sylikonowych narożników to można je także zakupić jako osobne produkty oznaczone przez Noctua NA-SAVP5 i NA-SAVP6. Sprzedawane są one w pudełkach po 16 sztuk w takim samym kolorze (czerwone, niebieskie, zielone, żółte, białe i czarne). Wersja SAVP5 jest odpowiednia dla wentylatorów 80 i 92 mm, natomiast NA-SAVP6 przeznaczona jest dla wentylatora o średnicy 200 mm. Mowa o NF-A20 i jego wszystkich odmianach, których w sumie mamy aż pięć. Komplet takich nasadek antywibracyjnych to koszt około 30 złotych.

Podsumowanie

Wszystkie przedstawione tutaj wentylatory z serii chromax.black.swap to urządzenia doskonale wykonane, oferujące bardzo wysoką kulturę pracy oraz niestety sprzedawane w wyższej niż konkurencja cenie. Warto jednak podkreślić, że w nowych zestawach otrzymujemy komplet kolorowych, jak i czarnych sylikonowych nasadek antywibracyjnych, które pozwalają nam dostosować design do naszych potrzeb. Niestety w stosunku do poprzednich modeli nie mamy tutaj już kabla typu Y oraz adaptera LNA. To zmiana na gorsze, bowiem oba te akcesoria były przydatne. Teraz mamy nieznacznie wyższą cenę, a sam zestaw jest jednak uboższy. Z drugiej strony wszyscy długo czekaliśmy na pojawienie się czarnych wentylatorów od Noctua, co na pewno jest krokiem milowym w przód. Przypomnijmy jeszcze, że austriacki producent wspomina o żywotności swoich wentylatorów na poziomie 17 lat, przez co taka inwestycja może być naprawdę opłacalna.