Zalman Reserator5 Z24 – test chłodzenia

Firma Zalman poszerzyła swoją ofertę o dwie bardzo ciekawe konstrukcji chłodzenia procesora, które sprzedawane są w dwóch wersjach kolorystycznych. Mowa tutaj o Reserator5 Z24 i Z36, które są produktami typu wszystko w jednym (AiO) i mają zapewnić wysoką wydajność oraz dobrą kulturę pracy. Do nas trafiła mniejsza wersja, więc sprawdziliśmy co potrafi ten sprzęt i czy rzeczywiście warto się nim zainteresować. Jeżeli jesteście ciekawi co potrafi Reserator5 Z24 i czy wyróżnia się czymś szczególnym na tle bliźniaczych urządzeń Fractal Design czy Cooler Master to zapraszamy do dalszej lektury.

Urządzenie przyjechało do nas w standardowym, jak na cooler 240 mm pudełku, na którym umieszczono nieco przydatnych informacji o produkcie. W środku znajdujemy przede wszystkim niezbędne elementy montażowe, które pozwolą nam zainstalować chłodzenie na podstawkach LGA 115X, LGA 1200, LGA 2011, LGA 2066, AM3 i AM4. Dla posiadaczy LGA1700 mają pojawić się akcesoria nieco później. Model ten nie jest także przygotowany do pracy z procesorami Threadreaper. Do tego mamy w komplecie także podwójny rozgałęźnik PWM, przejściówkę RGB oraz kabel zasilający. Nie zabrakło tubki z pastą termoprzewodzącą o oznaczeniu ZM-STC8 i wentylatorów 1225ASH. W tej wersji znajdziemy dwie sztuki, natomiast jeżeli ktoś wybrałbym model z radiatorem 360 mm to wtedy dostanie trzy jednostki w komplecie. Są one wykonane w oparciu o łożysko EBR, których żywotność jest oszacowana na 50 tysięcy godzin. Warto zwrócić uwagę, że nie posiadają one podświetlenia RGB. Zbudowane zostały z siedmiu łopatek, posiadają podkładki antywibracyjne oraz mogą pracować z prędkością od 800 do 2000 RPM.

Już przy pierwszym kontakcie produkt Zalmana zaskakuje bardzo pozytywnie – jakość wykonania stoi na zadowalającym poziomie. Do tego producent postawił tutaj na swoje autorskie rozwiązanie w kwestii pompki, która posiada dwa wirniki, co pozwala na zapewnienie większej żywotności, a przede wszystkim lepszego przepływu płynu chłodzącego.

Zalman w wersji czarnej ma wszystkie elementy właśnie w takim kolorze (pompa, chłodnica, rurki, wentylatory). Największą rewolucją w testowanym modelu, co także odróżnia go od innych AiO na rynku jest wykorzystanie podwójnej pompy łopatkowej, której wirniki są zainstalowane w portach wlotowych i wylotowych w celu zwiększenia przepływu powietrza. Ma to oczywiście na celu poprawę wydajności. Rurki wykonane zostały z elastycznej gumy i są dobrze wykończone. Ich długość to około 400 mm, co jest wystarczające. Elementy łączące je z pompką mogą się obracać, jednak w ograniczonym zakresie ze względu na umieszczenie ich na samej górze.

Na radiatorze przygotowano osiem otworów na śruby z każdej strony, które pozwalają na przykręcenie wentylatorów. Grubość radiatora wynosi 27 mm, a na bocznej jego ściance umieszczono wyraźne logo Zalmana. Ponieważ wentylatory mają praktycznie kwadratową ramkę to po zamontowaniu nie ma między nimi szczeliny, co powinno dobrze wpływać na wydajność chłodzenia.

Podstawka pompki wodnej ma wymiary 56 x 56 mm i została wykonana z miedzi, co ma zapewnić bardzo dobre odprowadzenie ciepła. Sama pompka jest sterowana przez PWM, a jej zakres obrotów wynosi od 1000 do 2100 RPM. Zalman podaje, że pozwala ona na przepływ 51 litrów płynu w ciągu godziny.

Montaż nie należy do skomplikowanych, jednak bardzo niewygodnie mocuje się pompę na procesorze. Przykręcenie jej nie jest wygodne, nawet kiedy mamy wyjętą płytę główną z obudowy. Zmaganie się z tym w obudowie mogłoby się okazać zadaniem prawie niewykonalnym. Warto podkreślić, że produkt ten nie jest oparty o konstrukcję Asetek, która pozwala nałożyć pompkę na gwinty, które wcześniej mocujemy. Tutaj takie udogodnienie nie istnieje i chłodzenie przesuwa się podczas próby montażu. Gdyby nie ten problem to moglibyśmy spokojnie pochwalić sposób montażu, do którego nie trzeba nawet otwierać instrukcji.

Do testów wykorzystaliśmy tym razem procesor AMD Ryzen 2700X oraz dwa dodatkowe coolery: Enermax Liqmax III 240 ARGB oraz Noctua NH-D15.

Wyniki temperatur w teście prime95 12k przedstawiały się następująco:

Dla maksymalnej prędkości obrotowej:

Zalman Reserator5 Z24 – 51,5 st. C

Enermax Liqmax III 240 ARGB – 52,3 st. C

Noctua NH-D15 – 54,1 st. C

Dla 1000 obrotów na minutę:

Zalman Reserator5 Z24 – 57,8 st. C

Enermax Liqmax III 240 ARGB – 56,7 st. C

Noctua NH-D15 – 57,1 st. C

Nasze testy pokazują, że produkt Zalmana zapewnia bardzo wysoką wydajność i pozwala utrzymać niskie temperatury procesora, nawet w trakcie dużego obciążenia. Kultura pracy jest akceptowalna, jednak nie ma tutaj jakiejś nadzwyczajnej rewelacji. Zamontowane na radiatorze jednostki 1225ASH nie zapewniają tak dużego przepływu powietrza, jak ma to miejsce w wentylatorach konkurencji. Warto dodać, że pompki nie trzeba zasilać osobno za pomocą wtyczki SATA podłączanej do płyty głównej. Tutaj wystarczy że użyjemy wtyczki 4-pin PWM.

Warto zwrócić uwagę, że przy automatycznej kontroli chłodzenia przez płytę główną uzyskujemy jeszcze niższe temperatury, jednak natężenie szumu jest irytujące i na taką głośność pracy nie możemy się zgodzić. Pompa osiągając 60-70% maksymalnej prędkości zaczyna terkotać, co sprawia, że jest jeszcze głośniej. W związku z powyższym musimy skupić się na ręcznej konfiguracji, żeby uzyskać niskie natężenie szumu i zachować zadowalającą wydajność coolera.

Zauważcie również, że chłodzenie nie posiada żadnej dedykowanej aplikacji, więc wszelkie sterowanie odbywa się za pomocą płyty głównej. Oczywiście nie jest to żadne ograniczenie, ponieważ wszystko możemy ustawić w BIOSie i uzyskać tym samym dobre wyniki.

Podsumowanie

Zalman Reserator5 Z24 to sprzęt, który powinien zadowolić bardziej wymagających użytkowników, którzy chcą zachować niską temperaturę pracy procesora i wydłużyć tym samym jego żywotność. Producent przygotował bogaty zestaw montażowy, a sam cooler wyróżnia się bardzo dobrą jakością wykonania. Według nas warto byłoby poprawić sposób montażu pompki na CPU, a także zadbać o wyższą kulturę pracy urządzenia, która może nieco rozczarowywać przy wyższym obciążeniu i automatycznej kontroli prędkości obrotowej. Reserator5 Z24 powinien kosztować około stu dolarów, co brzmi bardzo zachęcająco. Jeżeli weźmiemy pod uwagę drobne mankamenty to nadal uważamy, że sprzęt ten jest wart zainteresowania.