Twój gamingowy przyjaciel: Patriot Viper V770

Dzięki uprzejmości firmy Patriot, jako zapalony gracz miałem okazję ostatni czas obcować z klawiaturą Patriot Viper V770 z podświetleniem RGB. Urządzenie to jest pozycjonowane najwyżej w ofercie wspomnianego producenta i ma zapewnić komfort rozgrywki nawet dla osób o bardzo dużych wymaganiach. Należę do wybrednych graczy dlatego tym bardziej byłem ciekawy czy model ten będzie potrafił mnie pozytywnie zaskoczyć. O razy Wam zdradzę, że sprzęt ten posiada drobne wady, jednak konkurencja nadal musi mieć się na baczności, ponieważ to naprawdę udany produkt, który nadal sprzedawany jest nieco za drogo, jednak po szczegóły zapraszam Was dalej.

Urządzenie przyjechało w naprawdę pokaźnym opakowaniu na którym znajdziemy nieco grafik i informacji odnośnie produktu. W środku mamy oczywiście samą Viper V770 RGB oraz magnetyczną podpórkę pod nadgarstki, kluczyk do zdejmowania kapsli oraz kabel, który z dwóch złączy 2x 3,5 mm przechodzi w jedno combo Jack. Do tego oczywiście sporo dokumentacji. Oznacza to, że dostajemy wszystko co potrzebne do rozpoczęcia przygody z nowym produktem marki Patriot.

Zacznijmy od pierwszego wrażenia i budowy tego modelu. Cała podstawa jest wykonana z wzmacnianego aluminium, przez co urządzenie jest naprawdę solidne i sztywne. Na niej umieszczono ramkę oraz przyciski i możemy podpiąć podpórkę pod nadgarstki. Te wszystkie elementy zostały wykonane z tworzywa sztucznego, które jest naprawdę dobrej jakości. Faktura tego plastiku jest przyjemna w dotyku, jednak lubi on zbierać odciski naszych palców. Co ciekawe, na wspomnianej podpórce mamy dodatkowy, miękki materiał, który sprawia, że komfort pracy jest jeszcze wyższy.

Klawiaturę podłączamy do komputera za pomocą kabla z wtyczka USB. Warto podkreślić, że jest on wzmocniony przy samym urządzeniu, a do tego jego grubość powinna nas zadowolić i zapewnić że nie ulegnie uszkodzeniu. Z jego drugiej strony mamy aż dwa wtyki Jack 3,5 mm oraz dwa złącz USB typu A.

Patriot Viper V770 to sprzęt prezentujący się niesamowicie okazale. Nie należy on do modeli subtelnych, mobilnych czy takich o delikatnej budowie. Mamy tutaj prawdziwy kawał sprzętu, który będzie naszym centrum dowodzenia i to nie tylko w grach. Design może jednak się spodobać, bowiem na dole widzimy srebrną podstawę, która ładnie kontrastuje z czarnymi klawiszami i ramką.

W górnej części przygotowano osiem dodatkowych przycisków, rolkę do regulacji głośności oraz przełączniki do obsługi multimediów. Z lewej strony jest kolejna kolumna przycisków, których funkcję możemy zdefiniować w dedykowanej aplikacji. Również z tej strony Patriot umieścił wejście USB-A, dzięki któremu możemy podpiąć w szybki sposób pendriva. Po drugiej stronie mamy wejście audio typu 3,5 mm.

Przyjrzyjmy się jeszcze przez chwilę samym przyciskom. Nadrukowane na nich znaki są czytelne, jednak czcionka nie należy do najbardziej typowych. Do tego w prawym górnym narożniku mamy wyraźne oznaczenie serii tego urządzenia.

Jedną z kluczowych cech testowanego modelu jest oczywiście podświetlenie typu RGB, które mamy praktycznie wszędzie, nawet w podpórce pod nadgarstki (pasek i logo marki Viper). Dodatkowo iluminują także boczne strefy klawiatury, co nadaje urządzeniu naprawdę nowoczesnego oblicza.

Klawiatura posiada wiele dodatków, co sprawia, że możemy ją właśnie nazwać naszym przyjacielem (patrz tytuł). Sprzęt ten pełni rolę hubu, gdyż możemy do niego podłączyć dodatkowy sprzęt pod port USB (pamięć zewnętrzną czy myszkę), a a także urządzenie pod złącze jack 3,5 mm. Do tego mamy cały czas pod ręką rolkę do regulowania głośności komputera, a także wiele przycisków multimedialnych.

Wspomnieliśmy o podświetleniu RGB, więc powinniśmy uściślić, że możemy nim sterować także za pomocą dedykowanych przycisków na górze. Producent pozwala nam np. zmienić intensywność światła czy też kierunek rozchodzenia się fali.

Aplikacja, po którą zdecydowanie warto sięgnąć stając się nabywcą tego modelu daje nam możliwość ustawienia bardzo wielu funkcji (od podświetlenia aż po makra). Warto zaznaczyć, że dostępna jest ona tylko pod system Windows. Viper V770 posiada jednak wbudowaną pamięć, więc po ustawieniu wszystkiego zgodnie z naszymi preferencjami możemy to zapisać i kiedy podłączymy sprzęt do innego komputera to zostanie to zapamiętane. Również w tym programie zdefiniuje funkcje wszystkich klawiszy, które znalazły się na dodatkowym bloku po lewej stronie.

Ale czy Viper V770 to sprzęt wyłącznie dla graczy? Patriot postawił tutaj na przełączniki Kailh Red, które są nam dobrze znane. Charakteryzują się one tym, że do aktywacji wystarczy naprawdę lekkie naciśnięci. To powoduje że nawet mi, po kilku tygodniach obcowania z tym modelem zdarzyła się niechcący nacisnąć jakiś klawisz. Ułożenie przycisków jest dosyć ciasne, co sprawia również, że możemy czasami nie trafić w ten klawisz, w który byśmy chcieli. Nie da się także ukryć, że tego typu przełączniki są słyszalne i musicie być tego świadomi stawiając na ten model.

Model ten z uwagi, że posiada przełączniki mechaniczne to nie wykazuje zjawiska ghostingu czyli złego wykrywania dodatkowych naciśnięć. Mamy tutaj także funkcję Key Rollover, która pozwala na jednoczesne naciśnięcie i odpowiednie zarejestrowanie 109 przycisków. Oczywiście nie byliśmy tego w stanie sprawdzić należycie, ale testy, które znaleźliśmy w sieci pokazują że nie jest to chwyt reklamowy. Z drugiej strony oczywiście nie jest to w żadnej sposób potrzebne nikomu do szczęścia.

Oczywiście po pewnym czasie totalnie przyzwyczaiłem się do tych wszystkich specyficznych cech tytułowego urządzenia i nawet pisanie tego tekstu przebiegło sprawnie i przyjemnie. Oczywiście, bez dwóch zdań jest to klawiatura dla graczy i wszyscy miłośnicy czerwonych przełączników będą z niej bardzo zadowoleni. Osoby, które pierwszy raz będą pracowały na tego typu sprzęcie będą musiały się przyzwyczaić, a ta aklimatyzacja może potrwać nieco dłużej niż normalnie.

Podsumowanie

Jak już wspomniałem we wstępie Viper V770 to sprzęt, który nadal jest sprzedawany w dosyć wysokiej cenie, która wynosi około 500 złotych i to właśnie dlatego tak wysoko postawiłem mu poprzeczkę. Jestem jednak bardzo zadowolony z tego urządzenia, które stało się dla mnie prawdziwym kompanem w wieloosobowych potyczkach w sieci. Doceniam obecność bardzo wygodnej podpórki pod nadgarstki, dodatkowego portu USB oraz złącza jack 3,5 mm. Takie dodatki są na wagę złota, kiedy posiadacie komputer stacjonarny. Również pozytywnie zaskoczyło mnie rozbudowane podświetlenie RGB, które daje nam niezwykle wiele różnych opcji iluminacji, a za sprawą bocznego bloku przycisków programowalnych byłem w stanie dopasować ten model dokładnie do moich preferencji. Rzadko oglądam filmy czy słucham muzykę na pececie, jednak przyciski multimedialne i rolka do regulowania głośności były dla mnie pomocne podczas codziennych zajęć.

Musisz odpowiedzieć sobie na pytanie jakiego sprzętu szukasz i czego potrzebujesz. Ja na pewno poleciłbym Ci Viper V770, bo w ogólnym rozrachunku jestem z niej zadowolony. Wiem jednak, że cena nie jest niska, dlatego nie mógłbym ocenić jej 10/10. Uważam, że sprawdzi się ona nie tylko wśród graczy (ale głównie), a także wśród osób pracujących z wideo czy piszących kod.