Thermaltake Smart SE2 500W – recenzja zasilacza

Rynek budżetowych zasilaczy komputerowych staje się mocno nasycony. Powstają coraz to ciekawsze konstrukcje w atrakcyjnych cenach. Tym razem przyjrzeliśmy się urządzeniu ze stajni Thermaltake, które zostało wyposażone w półmodułowe okablowanie i jest w stanie zapewnić moc 500 W. Taka konfiguracja powinna być bardzo interesująca dla wielu osób, które składają obecnie dosyć wydajny komputera i szukają rozwiązań w przystępnej cenie. Jeżeli jesteście ciekawi jak model ten wypadł w praktyce to zapraszamy do dalszej lektury.

Tytułowy zasilacz przyjechał do nas w czarnym pudełku na którym znajdujemy sporo informacji na temat urządzenia. Producent podkreśla tutaj obecność sprawności 87%, 3 lata gwarancji oraz odpinane kable. W środku znajdujemy instrukcję obsługi, śrubki montażowe, kabel zasilający, kable modularne i sam zasilacz. Całkiem bogaty zestaw jak na budżetowy produkt.

Urządzenie przy pierwszym kontakcie prezentuje się bardzo dobrze – jest prawidłowo wykonane, spasowanie elementów stoi na odpowiednim poziomie. Wizualnie nie wyróżnia się niczym specjalnym, ale przecież PSU i tak obecnie najczęściej ląduje w dolnej komorze obudowy i nie jest widoczny nawet przez okno z boku. Na ściankach zasilacza widzimy naklejki z logiem serii Smart, a na spodzie umieszczono specyfikację prądowo-napięciową. Z niej dowiadujemy się, że model ten zapewnia 35 A na szynie +12 V, a linie +3.3 i 5 V są w stanie oddać odpowiednio 20 i 15 A.

Wymiary urządzenia wynoszą 86 x 140 x 150 mm. Model ten jest półmodularny, co oznacza że część kabli jest odpinana. Z urządzenia wychodzą kable ATX 20+4 pin o długości 60 cm i CPU 4+4 pin o długości 65 cm. Do tego możemy podłączyć następujące wiązki:

2x PCI-E 6+2 pin o długości 50 cm i 65 cm

3x SATA o długości 50, 65 i 80 cm (część wtyczek SATA jest kątowa)

3x Molex + FDD o długości 50, 65, 80 i 95 cm

2x SATA + Molex o długości 50, 65 i 80 cm

Kable są wysokiej jakości – zostały dobrze wykończone i nie ma problemów z ich ułożeniem. Charakteryzują się płaskim profilem. Wszystkie są w czarnym kolorze.

Za chłodzenie odpowiada w tym wypadku 140 mm wentylator o oznaczeniu TT-14025, który nie jest w żaden sposób podświetlany. Warto wspomnieć też o szeregu zabezpieczeń zastosowanych przez Thermaltake: OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem), OPP (zabezpieczenie przeciążeniowe) i SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe).

Zasilacz jest bardzo cichy podczas spoczynku, można w zasadzie stwierdzić, że niesłyszalny. Niestety sytuacja zmienia się diametralnie, kiedy go obciążymy – wtedy wentylator zaczyna obracać się znacznie szybciej i to już może nam przeszkadzać. Na pewno nie powinniśmy go stosować w zestawach, gdzie cisza jest priorytetem. Jednostka nie osiąga ekstremalnie wysokich temperatur, przez co nie powinniśmy obawiać się przegrzania.