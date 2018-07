Test Asustor AS6404T – domowy serwer na zawołanie

Domowe serwery danych, nazywane potocznie NAS (Network Access Server) to w istocie zminiaturyzowany komputer. Posiada płytę główną, procesor, układ graficzny oraz pamięć i całą masę komponentów zwiększających funkcjonalność. Najważniejszą rolę odgrywają dyski twarde, na których będziemy przechowywać informacje. Zadaniem urządzenia NAS jest zdalny dostęp z poziomu sieci lokalnej LAN lub Internetu do naszych zasobów, dzieląc je między różne komputery i urządzenia mobilne. Niemniej autorskie rozwiązania Asustor posiadają jeszcze szereg funkcji multimedialnych, o których więcej za chwilę.

Domowe serwery danych zyskują na coraz większej popularności. Na przykładzie modelu AS6404T przekonamy się, jak wygląda konfiguracja takiego urządzenia oraz jak możemy je wykorzystać, na co dzień.

Asustor AS6404T nabywamy w dość pokaźnym kartonie. Wewnątrz całościowy zestaw prezentuje się dość skromnie. Prócz NAS’a otrzymujemy: dwa kable RJ45, płytę CD, kilka dodatkowych śrubek, zasilacz i przewód zasilający. Należy zaznaczyć, że producent nie dostarcza dysków twardych. Te musimy nabyć we słanym zakresie. Najważniejsze, aby były to konstrukcje oparte na standardzie SATAIII o rozmiarze 2.5 lub 3.5 cala. Czy zdecydujecie się na zwykły HDD, hybrydę lub SSD zależy wyłącznie od waszych preferencji i możliwości finansowych. Kompatybilność sprawdzicie na stronie producenta.

Wymiary AS6404T wynoszą odpowiednio: 185.5 x 170 x 230 mm. Waga bez dysków twardych oscyluje w graniach 2.9 Kg. Z głównych cech fizycznych warto wymienić: 3x USB 3.0, USB 3.0 Typ C, 2x Gigabit Ethernet, HDMI, S/PDIF oraz cztery zatoki na dyski. Ponadto mamy jeszcze wyświetlacz LCD i cztery przyciski funkcyjne na froncie. Z ich pomocą otrzymacie wgląd do kilku podstawowych informacji (np. adres IP, temperatura CPU), a także wykonacie kopię zapasową lub wyłączycie/zresetujecie NAS. Jeśli idzie o ogólną specyfikację, to wygląda ona następująco:

• CPU: Intel Celeron J3455 Quad-Core 1.5 GHz (do 2.3GHz)

• Pamięć: 8GB SO-DIMM DDR3L (2x 4GB)

• HDD: 4 x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD

• Maskymalna pojemność: 48 TB (4x 12 TB HDD)

• Możliwość rozbudowy: 16 dodatkowych kieszeni, łącznie 192 TB.

• Wentylator: 120mm x1