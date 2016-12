SteelSeries Siberia 350 – test słuchawek

Firma SteelSeries wprowadziła nowy model słuchawek z rodziny Siberia. To bardzo znana i długo egzystująca na rynku seria, w której pojawiają się sukcesywnie nowi członkowie. Do tej pory korzystaliśmy na co dzień z modelu V3, który oferuje świetny dźwięk i dużą wygodę użytkowania. Teraz do naszych rąk trafił model 350, który kosztuje ponad 400 złotych i jest jednym z najnowszych produktów SteelSeries. Sprawdziliśmy czy to „odgrzewany kotlet” czy może jednak nowa wizja szefostwa tej marki. Zapraszamy do lektury.

Słuchawki przyjechały do nas w typowym dla SteelSeries opakowaniu. Z opisu umieszczonego na nim możemy dowiedzieć się sporo szczegółów na temat kupowanego urządzenia. W środku oprócz samego sprzęt znajdziemy tylko instrukcję obsługi. Szkoda, że producent nie pomyślał chociażby o dodatkowym etui. Warto jednak podkreślić, że na ich pokładzie znalazła się karta dźwiękowa, przez co na końcu kabla sygnałowego mamy wtyczkę USB. Oznacza to, że nie podłączymy tego modelu analogowo. W związku z tym nie zagrają one razem z naszą empetrójką czy smartfonem, ponieważ nie ma ich jak do tego typu urządzeń podłączyć.

Słuchawki zostały wykonane z wysokiej jakości materiału sztucznego. Pod względem designu przypominają inne modele z rodziny Siberia. Producent w tym aspekcie nie dokonał zbyt wielu zmian, co wskazuje, że seria ta ma się nadal bardzo dobrze. Model 350 zbudowany jest w oparciu o dwuczęściowy pa łąk. Pod dwoma zaokrąglonymi rurkami, gdzie w środku mamy przewody sygnałowe jest pałąk główny, który wykonano z tworzywa skóropodobnego. Z obu stron jest on przyczepiony do tej części konstrukcji, która odpowiada za pionowy ruch muszli. Pałąk możemy wyginać bardzo swobodnie i nie musimy przejmować się, że coś się urwie lub odkształci. Pod względem wyglądu są one bardzo podobne do V3 (mają jednak podświetlenie, cieńszą piankę w nausznikach i chropowaty pałąk).

Musze w Siberiach 350 są dwuczęściowe. W nich znajdziemy przetworniki dynamiczne (po jednym na kanał). Nie są one rozmieszczone równolegle do naszych uszu, ale pod pewnym kątem, co ma poprawić stereofonię tego zestawu. Do lewej słuchawki doprowadzony jest przewód sygnałowy. Jest on zamontowany na stałe. Nad nim znalazł się suwak od mikrofonu. Mikrofon możemy schować do środka muszli, ponieważ jest on bardzo elastyczny i zakończony plastikową końcówką. Same nauszniki są miękkie i zostały pokryte skóropodobnym tworzywem. W nich mamy naprawdę sporo wolnego miejsca na schowanie naszych uszu. To powinno zapewnić wysoki komfort użytkowania.

Na zewnętrznych stronach nauszników widzimy liczne dziurki o średnicy 3 mm, przez które iluminują diody LED. Całość wykonana jest z matowego plastiku, a jedyną częścią błyszczącą jest środek nausznika.

Wspomniany przewód jest gruby i elastyczny. Około 300 mm od przyłącza znalazł się mały pilot z pokrętłem, który odpowiada za regulację głośności.

Model ten sprzedawany jest obecnie w trzech wersjach kolorystycznych: czarno-szarej, biało-czarnej i czarno-pomarańczowej.