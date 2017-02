SilverStone Kublai KL07 – recenzja obudowy

Firma SilverStone poszerzyła swoją rodzinę obudów Kublai o kolejny model o oznaczeniu KL07. Urządzenie to nie oferuje znaczących innowacji, ale wykorzystuje sprawdzone i lubiane rozwiązania, które zostały tutaj prawidłowo zaimplementowane. Producent zapewnia, że jego najnowszy produkt jest dobrze wyciszony i ma spore możliwości wentylacji. Czy rzeczywiście warto wydać około 360 złotych na KL07? Sprawdziliśmy to. Zapraszamy do lektury.

Kublai KL07 przyjechała do nas zapakowana w ekologiczny, brązowy karton na którym nie znajdziemy efektownych zdjęć urządzenia. Mamy tutaj tylko krótką specyfikację obudowy oraz kilka czarnych obrazków. W środku urządzenie jest zabezpieczone przy pomocy folii oraz styropianowych otulin, dzięki czemu nie ma dużych szans na uszkodzenie w czasie transportu. Akcesoria montażowe, w skład których wchodzi tym razem komplet śrubek i instrukcja instalacji dołączone są w małej folii. Ogólnie nie mamy tutaj zbyt wielu dodatków.

Na pierwszy rzut oka KL07 to bardzo klasyczna, prosta konstrukcja, która pozbawiona jest podświetleń czy okna z boku. To sprawia, że nie robi piorunującego wrażenia, kiedy zobaczymy ją po raz pierwszy. Osoby, które cenią sobie proste kształty i solidność, powinny jednak być z niej zadowolone. Urządzenie to ma wymiary 510 x 222 x 467 (wysokość, szerokość, głębokość) milimetrów i waży 7,7 kilograma. Na froncie nie mamy zewnętrznych zatok 3,5 czy 5,25 cala, a także nie przygotowano tutaj żadnych drzwiczek. Panel przedni jest w całości zdejmowany, co pozwala na dotarcie do filtrów przeciwkurzowych. Tutaj mamy także miejsce na trzy wentylatory w rozmiarze 120 lub 140 mm. W komplecie znalazły się dwie większe jednostki, a jedno miejsce jest puste i można je zagospodarować według własnych potrzeb. Śmigła posiadają złącza 3-pin i możemy je podpiąć do płyty głównej. Nie ma tutaj żadnego regulatora obrotów.

Na froncie mamy dostępne dwa przyciski – power oraz reset, a także dwie diody powiadamiające w kolorze niebieskim (od zasilania i dysku twardego). Nie świecą one zbyt mocnym światłem, przez co nie będą przeszkadzały podczas korzystania z komputera w nocy.

Na górze mamy dwa gniazda audio (od słuchawek i mikrofonu) oraz trzy porty USB. Dwa z nich są typu 3.0, czyli takie jak najczęściej spotykamy ostatni czasy w obudowach, a jedno jest 3.0 typu C. Z drugiej strony, tj. w środku mamy złącze USB do podłączenia na płycie głównej. Dodatkowy port typu C pozwoli nam na podłączenie urządzeń peryferyjnych z takim złączem, których na rynku pojawia się ostatnio coraz więcej.

Panele boczne obudowy zostały wykonane z litej blachy i nie posiadają żadnych dodatków. Przykręcone są to KL07 za pomocą dwóch szybkośrubek. Od strony wewnętrznej przykryto je gąbką, którą ma tłumić dźwięki z wnętrza urządzenia. Trudno ocenić czy będzie ona odporna na temperatury, ale podczas naszych 2 tygodniowych testów nic się z nią nie działo.

Tył Kublai KL07 jest raczej standardowy. Na dole mamy miejsce na zasilacz, który możemy zamontować w dwóch konfiguracjach, a nad nim znalazły się sloty na karty rozszerzeń. Ich mocowanie jest dosyć dziwne, bowiem nie musimy ich przykręcać, ale wykorzystujemy blaszkę blokującą z zewnątrz, która jest przykręcona czterema śrubkami. To przy jednej karcie graficznej wcale nie pomaga, a wręcz utrudnia montaż. Powyżej mamy wentylator wyciągowy 140 mm oraz miejsce na panel I/O płyty głównej.

Na spodzie widzimy cztery nóżki, na których naklejono podkładki antywibracyjne. Te zapobiegają też ślizganiu się sprzętu po powierzchni biurka. Pod PSU mamy filtr przeciwkurzowy, który można łatwo wyjąć i wyczyścić.