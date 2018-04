Samsung Gear Sport – recenzja zegarka

Zegarek sportowy to urządzenie, które coraz częściej widzimy na nadgarstkach młodych osób. Firma Samsung posiada w swojej ofercie model Gear Sport, który można nabyć obecnie za niecałe 1000 złotych. Jest to produkt stworzony dla osób, które szukają eleganckiego i bardzo rozbudowanego urządzenia. Jeżeli jesteście ciekawi jakie są nasze wrażenia odnośnie tego modelu to zapraszamy Was do lektury poniższej recenzji, którą przygotowaliśmy po trzech tygodniach testów.

Zegarek Gear Sport przyjechał do nas zapakowany w eleganckie, czarne pudełko z ciekawym grafikami na froncie. Na pozostałych ściankach umieszczono sporo informacji o samym urządzeniu. W środku poza samym zegarkiem mamy także ładowarkę, stację dokującą, dodatkowy pasek w rozmiarze S i instrukcje obsługi. Całość została zapakowana bardzo starannie i robi naprawdę świetne wrażenie przy pierwszym kontakcie.

Przejdźmy teraz do samego Gear Sport, który został wyposażony w 1,2 calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości 360 x 360 pikseli. Pod maską mamy procesor dwurdzeniowy Exynos 3250 z układem graficznym Mali-400 MP2. Poza tym jest tutaj 768 MB pamięci RAM i 4 GB miejsca na pliki. Za łączność odpowiadają moduły: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 oraz GPS. Zegarek jest odporny na zanurzenia do 50 metrów, co potwierdza certyfikat MIL-STD-810G. Gear Sport pracuje pod kontrolą Tizen 3.0. Za długość pracy odpowiedzialna jest bateria o pojemności 300 mAh.

Zegarek dostępny jest obecnie w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i niebieskiej. W komplecie mamy pasek w rozmiarze S, a na samym urządzeniu zamontowany jest w rozmiarze L. Dzięki temu każdy dopasuje rozmiar do swojego nadgarstka. Sam pasek wykonany jest z silikonu, co jest rozsądnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o sprzęt dla sportowców i osób aktywnych fizycznie. Jest on bardzo wytrzymały i przyjemny w dotyku. Sprawdzi się zarówno kiedy idziemy pobiegać, jak i do eleganckiej koszuli i marynarki.

Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej, która jest bardzo odporna na wszelkie zarysowania. Przy normalnym użytkowaniu nie zaobserwowaliśmy nawet najmniejszej ryski. Z przodu, dookoła ekranu jest znany z zegarków Samsunga obrotowy pierścień, za pomocą którego możemy sterować tym sprzętem. To rzeczywiście mocno ułatwia pracę, bo, pomimo że wyświetlacz dotykowy to jednak jest dosyć mały i osoby o większych palcach mogą nie móc sterować nim precyzyjnie. Dodatkowo po prawej stronie mamy dwa przyciski fizyczne, które wykonano z plastiku. Ogólnie trudno do czegokolwiek się tutaj przyczepić.

Za pomocą górnego przycisku przechodzimy do poprzedniego ekranu, a za pomocą dolnego możemy przejść do menu, ekranu głównego czy ustawień.