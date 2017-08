Raijintek Paean – test obudowy

Dzisiaj prezentujemy Wam obudowę, której nie sposób pomylić. Paean to sprzęt wyróżniający się oryginalną stylistyką, niezłą pojemnością i świetnym wykonaniem. Jest to konstrukcja, która łączy w sobie tradycyjną obudowę i benchtable. Została ona przeznaczona do płyt głównych mini ITX, mATX oraz ATX. W środku zmieścimy nawet osiem kart rozszerzeń oraz do sześciu dysków twardych, a to wszystko bez użycia narzędzi. Już Wam się podoba? Przeczytajcie dalej, może to właśnie obudowa jakiej szukaliście. Od razu jednak ostrzegamy, że nie kosztuje ona mało…