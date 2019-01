Raijintek Ophion Evo – recenzja obudowy

Założona w 2013 roku firma Raijintek regularnie poszerza swoją ofertę o nowe modele akcesoriów komputerowych. Producent ten posiada szeroką gamę coolerów, chłodzenia wodnego, wentylatorów i obudów. Dzisiaj właśnie przyjrzymy się modelowi z tej ostatniej kategorii. Ophion Evo to produkt typu Small Form Factor (SFF), który wykonano ze szczotkowanego aluminium, a po obu stronach mamy wzmocnione szkło. Jeżeli jesteście ciekawi czy warto wydać ponad 600 złotych na ten model to zapraszamy Was do naszej recenzji.