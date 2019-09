Plecaki Genesis Pallad 300 i 500 – idealne dla gracza?

Firma Genesis posiada obecnie w swojej ofercie trzy modele plecaków z rodziny Pallad. Pierwszym z nich jest produkt o numerze 300, który także jest najmniejszy i najtańszy. To nawet bardziej torba zawieszana na jedno ramię, którą wykonano z nylonu 1680D. Producent podkreśla, że model ten jest bardzo wytrzymały, a w dostępnej jednej komorze zmieścimy całkiem sporo akcesoriów. Najdroższy jest Pallad 500, który wykonano z tego samego materiału, jednak składa się on aż z czterech komór głównych i sześć kieszeni zewnętrznych. W jego wnętrzu zmieści się nawet laptop 17,3 cala. Jego cena to obecnie 179 złotych. Jeżeli jednak szukacie tańszej alternatywy, a opcja „na jedno ramię” Was nie urządza to warto przyjrzeć się modelowi pośredniemu, czyli Pallad 400, o którym napisaliśmy kilka słów więcej w zeszłym roku.

Pallad 300 to jak wspomnieliśmy nie największy plecak dla graczy, w którym zmieścimy tylko podstawowe akcesoria, a także laptopa 15,6 cala. Jego wymiary to 500 x 240 x 60 mm przy wadze około 900 gramów. Jest on w całości czarny z czerwonymi dodatkami. Nie znajdziemy jednak na jego powierzchni dodatkowych elementów odblaskowych.

Został on wyposażony w pięć kieszeni zewnętrznych i jedną główną (na komputer). W sumie możemy do niego włożyć do 10 kilogramów pakunku. Jak wszystkie modele Genesisa jest on wykonany z nylonu 1680D, który także zapewnia wodoodporność. Wyposażono go wyłącznie w jeden pasek, co jest według mnie ciekawym rozwiązaniem, ale mam spore wątpliwości czy aby na pewno wygodnym. Fajnie rozwiązano sposób na schowanie portfela – kieszeń na plecach – nikt się do niej nie dostanie, kiedy akurat nosimy plecak na plecach.

W praktyce Pallad 300 jest dla mnie zdecydowanie mniej wygodny niż model 400 i 500. To wszystko za sprawą jednego paska, który sprawia, że nie przylega on do pleców i np. nie możemy w pełni wykorzystać tylnej pianki. Kiedy spieszyłem się na autobus czy wbiegałem po schodach do góry po prostu zsuwał mi się i musiałem go często poprawiać.

Pomimo, że jest mały to jest całkiem pojemny – spokojnie poza laptopem włożymy do niego jeszcze mysz, słuchawki, klucze, portfel i drugie śniadanie.

Model ten kosztuje obecnie w polskich sklepach zaledwie 49 złotych i ten argument dosyć mocno mnie przekonuje. Jeżeli komuś nie przeszkadza jeden pasek (albo wręcz go preferuje) to tutaj dostanie naprawdę dobrze wykonany, pojemny i nowoczesny plecak.

Pallad 500 od firmy Genesis przyjechał do nas zapakowany po prostu w przeźroczystą folię ochronną. To ma chronić go przed ewentualnym ubrudzeniem czy uszkodzeniem podczas rozpakowywania przesyłki od kuriera. Co więcej, producent udziela na ten produkt 2 lata gwarancji.

Przejdźmy jednak do tego co najistotniejsze, czyli jakości wykonania i funkcjonalności modelu 500, który obecnie kupicie już w sklepach za około 179 złotych, co jest przystępną ceną. Sam plecak ma wymiary 520 x 340 x 140 mm i waży 1200 gramów. Jest koloru czarnego z dodatkowymi paskami odblaskowymi z przodu. W sumie oferuje on cztery komory główne (w jednej z nich zmieścimy laptopa o przekątnej do 17,3 cala) oraz sześć kieszeni zewnętrznych. Jego maksymalne obciążenie wynosi 10 kilogramów (tak samo jak modelu 400). Plecak jest wykonany z poliestru dobrej jakości. Dzięki obecności nylonu 1680D całość jest wodoodporna. Dodatkowo ten zapewnia 840 włókien pionowo i 840 poziomo. Takie ułożenie dodaje na pewno sporo estetyki w wyglądzie oraz wyróżnia się na tle wytrzymałościowym materiału.

Przyjemnym dodatkiem jest kieszeń, która znalazła się na plecach. Jej głównym atutem jest możliwość schowania tam np. portfela. Mamy wtedy pewność że nikt go nie wyciągnie kiedyś stoimy w kolejce lub jesteśmy w zatłoczonej komunikacji miejskiej.

Istotne odnotowania jest zastosowanie usztywnionego tyłu, a także obecność pianki, która ma sprawić że nasze plecy będą lepiej wentylowane, a my nie spocimy się nadmiernie niosąc 10 kilogramów. Ważne jest także to, że długość pasków jest regulowana. Dzięki temu plecak ten sprawdzi się u osób młodszych i starszy, jak i grubszych i chudszych.

Pallad 500 nosi się bardzo wygodnie. Używam go od kilku miesięcy i muszę przyznać, że od razu przypadł mi do gustu i nie miałem żadnego problemu z dopasowaniem go do swojej sylwetki. Pianka z tyłu sprawia że naprawdę dobrze leży on na plecach i nie uwiera w żadnym miejscu. Pozwala dobrze dopasować się do naszego ciała. W praktyce myślę, że nie pocimy się tak jak w przypadku innych modeli. Miałem okazję kilkakrotnie zrobić dłuższy spacer w totalnym upale i moje wrażenia były bardzo pozytywne odnośnie tej kwestii.

Oczywiście ważną kwestią jest tutaj samo zabezpieczenie komputera przed ewentualnym uszkodzeniem, kiedy go transportujemy. Ten aspekt również został rozwiązany bardzo dobrze. Mój laptop nie zebrał żadnych rys, ani otarć. Jeżeli mamy sporo dodatkowych akcesoriów to także bez problemu je zmieścimy, ponieważ liczba mniejszych kieszonek znacząca. Przyznam się, że spokojnie pakuje w niego konsolę PS4 z padami i nadal mam sporo miejsca na różne dodatki.

Wodoodporność – działa. Spacerowałem z plecakiem w deszczu i całe jego wnętrze pozostało suche. Możliwe, że przy większej ulewie zacząłby przepuszczać część wody, ale mżawka na pewno mu nie zaszkodzi.

Jak już wspomnieliśmy, Pallad 500 kosztuje około 179 złotych, co jest dobrą ceną jak na model o tak wysokiej jakości wykonania. Do jego największych plusów należą: wodoodporność, duża liczba kieszeni i komór oraz elementy odblaskowe.

Dla modelu Pallad 500 od Genesis przyznajemy wyróżnienie.