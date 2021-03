Patriot Viper V380 – recenzja słuchawek

Dzisiaj pokażemy Wam kolejny model słuchawek, które są dedykowane dla graczy i zostały wyposażone w przetworniki 53 mm. Mowa tutaj o jednym z nowych headsetów marki Patriot, które wspierają dźwięk przestrzenny 7.1, co ma zapewnić nam jeszcze bardziej realistyczne wrażenia. Oczywiście w takim zestawie nie zabrakło odpinanego mikrofonu, który ułatwi nam komunikację z innymi zawodnikami. Jeżeli jesteście ciekawi jak w praktyce sprawdzają się Viper V380 i czy warto kupić je za około 260 złotych to zapraszamy Was do dalszej lektury.

Słuchawki przyjechały do nas zapakowane w czarno-czerwone pudełko. Na ściankach znajdujemy bardzo dużo kolorowych grafik, które prezentują zakupione urządzenie, a także opisują wszelkie technologie w nich zastosowane. W środku oprócz samych słuchawek znajdujemy także odłączany mikrofon oraz skróconą instrukcję obsługi. Całość jest bardzo solidnie zabezpieczona, więc nie musimy się obawiać o jakiekolwiek uszkodzenie w trakcie transportu. Mamy tutaj dużą ilość pianki, która dokładnie otula zestaw. Oczywiście w tej cenie mogliśmy oczekiwać nieco więcej, jak np. pokrowiec.

Pierwszy kontakt z Viper V380 jest jak najbardziej pozytywny i od razu można zauważyć, że mamy do czynienia z produktem dobrej jakości. Do wykonania tych słuchawek wykorzystano przede wszystkim twardy, wytrzymały i matowy plastik w kolorze czarnym. W centralnej części nauszników widzimy meshowe powierzchnie, a dookoła nich pasek z podświetleniem LED RGB. Czyli mamy wszystko co gracze lubią najbardziej!

Na lewej muszli mamy umieszczono dodatkowe przyciski i złącza. Przede wszystkim znajduje się tutaj port micro Jack do podpięcia mikrofonu z zestawu, a także guziki do wyciszenia mikrofonu, zmiany trybu podświetlenia oraz pokrętło do regulacji głośności. Trzeba przyznać, że pod ręką mamy w zasadzie wszystko co niezbędne. Zwróćmy tylko uwagę, że gniazdo do mikrofonu jest przykryte gumową zaślepką dosyć marnej jakości, więc zbyt częste jego wpinanie/wyjmowanie może ją po pewnym czasie wyrobić.

Słuchawki podłączamy do komputera przy pomocy długiego, bo aż 2 metrowego kabla w oplocie z wtykiem USB na końcu. Jest on stosunkowo miękki i elastyczny, dzięki czemu nie ma problemów z odpowiednim ułożeniem go na biurku.

Po wstępnych oględzinach czas przejść do użytkowania i naszych wrażeń z tym związanych. Trzeba przyznać, że Viper V380 są rzeczywiście bardzo duże i to pod każdym względem – pałąka oraz muszli. To sprawia, że spoczywają one na głowie naprawdę komfortowo i przykrywają całe uszy. Pad są wykonane z miękkiej gąbki, podobnie jak obicie pałąka, które opiera się o nasza głowę. To wszystko sprawia, że model Patriota nie uciska naszej głowy i nie odczuwamy dyskomfortu. Na to wpływ ma także dosyć standardowa waga zestawu (300 gramów). Pomimo, że są one nieco większe od konkurencji to wcale nie są cięższe. W praktyce okazuje się, że nawet kilkugodzinna rozgrywka nie przysporzy nas o zmęczenie głowy czy uszu.

Patriot oczywiście dostarcza wraz ze słuchawkami dedykowane oprogramowanie, które pozwala nam na lepsze skonfigurowanie Viper V380. Znajdziemy tam oczywiście takie podstawowe suwaki jak głośność odtwarzania, głośność mikrofonu itd. Na tym jednak nie koniec, ponieważ z prawej strony znajdujemy przyciski, za pomocą których możemy aktywować poszczególne funkcje tego zestawu. Na pasku z lewej strony znajdujemy właśnie te funkcje w rozszerzonej formie. Dzięki temu możemy zarządzać podświetleniem słuchawek, włączyć dźwięk przestrzenny 7.1 (XEAR 3D), odpalić equalizer czy też wybrać sposób modyfikacji naszego głosu. Mam nadzieję, że w przyszłości Patriot pomyśli o uniwersalnym oprogramowaniu do swoich urządzeń, tak żebyśmy dla każdego nowonabytego sprzętu nie musieli instalować osobnej aplikacji. Jego konkurencja już tak robi.

Oczywiście Viper V380 to sprzęt przeznaczony dla graczy, o czym świadczy jego stylistyka, a także dźwięk, który oferuje. Czy oznacza to, że model Patriota nie gra najlepiej? Wręcz przeciwnie. Testowane przez nas słuchawki mają zdecydowaną dominację w niskich pasmach i tym samym przysłaniają pozostałe. Oczywiście wysokie pasma starają się wychodzić przed szereg, co ma pomóc w nasłuchiwaniu ruchów rywala. Średnica praktycznie jest nieobecna. Oczywiście wszelkie modyfikacje możemy dokonywać przy pomocy wspomnianego equalizera.

Basy są naprawdę potężne, więc wybuch granatów zrobi na Was wrażenie. Z drugiej strony na dłuższą metę jest to dosyć męczące i warto zmienić natężenie tego pasma. Scena, która oferuje model Viper V380 jest bardzo szeroka, co oczywiście przekłada się na jeszcze lepsze wrażenia słuchowe. To także cecha, która pozwala nam lepiej ocenić położenie przeciwników i tym samym dać nieco przewagi w trakcie onlinowych potyczek.

Wspomnieliśmy na początku o obecności dźwięku przestrzennego, który został nazwany Xear 3D. Oczywiście jest to związane z emulacją dźwięku i wrażenia przy obecności tylko dwóch przetworników nie mogą być szałowe. Jakość nieco psuje się i nas obecnie ta funkcja do siebie nie przekonała. Wszelkie odgłosy z placu boju dostają dodatkowe echa co niekoniecznie jest pożądanym przez nas zjawiskiem.

Oczywiście nie sposób nie wspomnieć o zastosowanym mikrofonie, który w grach wieloosobowych może mieć decydujące znaczenie. Tutaj można w skrócie napisać, że jakość zbieranego głosu jest satysfakcjonująca, a moi rozmówcy byli bardzo zadowoleni z otrzymywanych informacji. Te były niezakłócone i pozbawione jakichkolwiek szumów.

Na pewno dużą ich zaletą jest kształt i całkowite przykrywanie uszu. Model ten nie posiada żadnego systemu aktywnej redukcji hałasu, więc tym bardziej cieszymy się, że żadne odgłosy z zewnątrz nie przedostają się do środka. Separacja jest naprawdę zadowalająca. Podświetlenie LED RGB robi wrażenie, ale z drugiej stronny przecież headset mamy na głowie, więc i tak go nie widzimy. To oczywiście fajny bajer, który dobrze że jest, ale nic by się nie stało jakby go zabrakło.

Podsumowanie

Viper V380 od Patriota to naprawdę jedna z najciekawszych propozycji na rynku w obecnej cenie około 260 złotych. Konstrukcja, którą otrzymujemy charakteryzuje się bardzo wysoką jakością wykonania, nowoczesnym designem oraz zapewnia naprawdę komfortowe użytkowanie (duże muszle, miękkie pady). Do tego wszystkiego mamy dedykowane oprogramowanie, które może swoją szatą graficzną nie zaskakuje, ale jest dostatecznie funkcjonalne. Najważniejsza jest oczywiście jakość dźwięku, a do tej nie mamy większych uwag. Oczywiście jak przystało na gamingowy charakter urządzenia są tutaj wyolbrzymione niskie tony, co robi świetne wrażenie podczas oglądania filmu z dynamicznymi scenami, ale podczas gry może okazać się męczące. Nie zabrakł tutaj przyjemnego podświetlenie LED RGB, które także można wyłączyć przy pomocy przycisku umieszczonego na lewej muszli. Obok niego mamy także guziki do wyciszenia mikrofonu i regulację poziomu głośności. To kolejne silne punkty, które sprawiają, że Viper V380 to bardzo ergonomiczna konstrukcja. Jeżeli więc jesteście w trakcie poszukiwań nowego zestawu słuchawkowego, albo po prostu Viper V380 spodobały Wam się na tyle, że chcielibyście je mieć u siebie to my możemy tylko zarekomendować Wam ten sprzęt. Jesteśmy przekonani że będziecie bardzo zadowoleni.