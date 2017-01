NZXT Manta – recenzja obudowy

Firma NZXT dostarczyła nam niewielkiej wielkości obudowę komputerową, która przeznaczona jest dla płyt głównych w formacie ITX. Model ten wyróżnia się na tle konkurencji zakrzywionymi liniami i kolorystyką. Producent podkreśla bardzo dużo możliwości aranżacji okablowania i montażu chłodzenia wodnego. Jak Manta sprawdzi się w praktyce? Czy jest ona warta wydania około 500 złotych? Sprawdziliśmy to. Zapraszamy do lektury.

Obudowa Manta przyjechała do nas w sporej wielkości kartonie, na którym znajdziemy trochę zdjęć i informacji o urządzeniu. W komplecie otrzymujemy zestaw niezbędnych akcesoriów, a wśród nich: komplet śrub montażowych (spakowane w osobne torebki w zależności od zastosowania), naklejka z logiem, opaski zaciskowe, ulotka reklamowa oraz Instrukcja obsługi.

Pomimo, że obudowa skierowana jest dla użytkowników płyt ITX to robi wrażenie swoimi gabarytami. Pierwsze wrażenie jest jak najbardziej pozytywne. Manta swoimi kształtami wzbudzi zainteresowanie każdego. Przeważająca część urządzenia wykonana jest z czarnej blachy o chropowatej fakturze. Mamy tutaj także matowy plastik oraz brak kolorowych wstawek, które dostępne są w innych odsłonach tego produktu. Obudowa waży ponad 7 kilogramów, co oznacza, że jest to produkt solidnie wykonany, a jego konstrukcja jest zwarta.

Nietuzinkowy wygląd charakteryzuje klasę Premium, a do takiej właśnie należy NZXT Manta. Mamy tutaj liczne kanty, a panele boczne i front są zakrzywione. Podobnie wygląda top, na którym nie mamy żadnych kratek czy innych wystających dodatków. Jest on jednak zakrzywiony i ma delikatne wgłębienie na środku. Perforację mamy po bokach, a bliżej przodu umieszczono przycisk power, a także dwa porty USB 3.0 i gniazda audio 3.5 mm. Nie ma tutaj przycisku reset i opcji na poszerzenie tych złączy, ponieważ obudowa nie udostępnia zewnętrznych zatok 3,5 lub 5,25 cala na ewentualny panel.

Front został wykonany z jednego kawałka aluminium, a na nim widnieje logo producenta. Po bokach możemy zauważyć liczne otwory wentylacyjne, przez które dwa preinstalowane śmigła z przodu będą pobierały chłodne powietrze z zewnątrz. Pod panelem mamy także filtr przeciwkurzowy.

Kiedy spojrzymy na tył Manty to dostrzeżemy, że na górze znajduje się fabrycznie zainstalowany wentylator 120 mm, którego położenie możemy regulować w orientacji pionowej. Obok mamy wycięcie na panel wejść/wyjść płyty głównej, przycisk do obsługi podświetlenia LED, a na dole dwa wykręcane śledzie oraz miejsce na zasilacz.

Obudowa marki NZXT stoi na dwóch płozach, do których przykręcono cztery ogumowane nóżki. Te zapewniają nie tylko bardzo dużą stabilność, ale także zabezpieczają sprzęt przed przesuwaniem się po powierzchni biurka. Pod zasilaczem znajduje się łatwy w czyszczeniu filtr przeciwkurzowy.

Panele boczne w naszym przypadku są wykonane z litej blachy, ale Manta występuje także w opcji z oknem bocznym. Boczne ścianki są bardzo solidnie wykonane i sztywne. Grubość blachy według naszego pomiaru wynosi w tym wypadku 0,8 mm.