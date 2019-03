Noctua NH-U9, U12S i U14S TR4 – test coolerów CPU

Firma Noctua jako jedna z pierwszych wprowadziła na rynek coolery procesora, które są przeznaczone dla nowej platformy AMD TR4 HEDT. W zasadzie nastąpiło to od razu po premierze Ryzen Threadripper. Do sklepów trafiły trzy modele, a dokładniej: NH-U9 TR4-SP3, NH-U12S TR4-SP3 i NH-U14S TR4-SP3. Po pewnym czasie te urządzenia zagościły w naszej redakcji i tak właśnie mamy okazję teraz podzielić się z Wami wynikami naszych testów i obserwacji. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury.

Wszystkie trzy coolery przyjechały do nas zapakowane w typowe dla austriackiego producenta pudełka w brązowo-białym kolorze. Na każdym z nich znajdujemy opisane najważniejsze funkcje, listę podstawowych cech oraz bardziej szczegółowy opis w kilku językach. Warto podkreślić, że wszystko jest zabezpieczone prawidłowo i nie musimy się obawiać, że cokolwiek ulegnie uszkodzeniu w trakcie transportu.

Zacznijmy od najbardziej kompaktowego chłodzenia NH-U9 TR4-SP3. Tutaj możemy już na pudle przeczytać o małych rozmiarach coolera, wysokiej jakości wykonania oraz cichych wentylatorach NF-A9. Poza tym producent podkreśla wygodny system montażu SecuFirm2, zgodność z długimi kartami graficznymi oraz aż 6 lat gwarancji producenta. Jedną z najważniejszych cech tego modelu jest wysokość nie przekraczająca 125 mm.

W środku widzimy, że akcesoria zostały umieszczone w osobnym pudełku. Wśród nich mamy instrukcję instalacji, logo Noctua, pastę termoprzewodzącą NT-H1, rozgałęźnik typu Y 4-pin PWM, dwa adaptery LNA NA-RC7, które redukują napięcie wentylatorów do 7V oraz klucz do wygodnego dokręcenia wszystkich śrubek.

Co ciekawe cooler jest już wstępnie zmontowany, dzięki czemu będziemy mogli go dużo szybciej zainstalować na procesorze. Wystarczy pozbyć się plastikowej osłony z podstawki, nałożyć pastę termoprzewodzącą na procesor i przykręcić schładzacz do płyty głównej. Podkreślmy raz jeszcze że mamy tutaj do czynienia z najmniejszym modelem, którego gabaryty to zaledwie 95 x 125 x 120 mm, a jego waga to 895 gramów. Na jego pokładzie mamy preinstalowane dwa wentylatory o średnicy 92 mm. Jednostki NF-A9 przymocowano do radiatora za pomocą metalowych zaczepów. Ich parametry pracy to 400-2000 RPM, zapewniające przepływ powietrza na poziomie 16-78,9 CFM oraz generujące szum nieprzekraczający 22,8 dB.

Radiator jest wykonany bardzo solidnie i składa się z trzydziestu sześciu aluminiowych żeberek, które są utrzymywane za pomocą sześciu rurek termoprzewodzących. Na najwyższym finie mamy logo marki Noctua. Żeby zapewnić większą zgodność z kartami graficznymi, które mocujemy w pierwszym slocie PCI-E producent przesunął lekko cooler względem gniazda procesora (o 3 i 6 mm). Wspomniane rurki termiczne są w kształcie litery U, a ich średnica wynosi 6 mm. Zostały one pokryte niklem, podobnie jak podstawa radiatora. Ta nie została wyszlifowana na przysłowiowe lustro, ale jest płaska.

Cooler po zamontowaniu na płycie pozwala nam na skorzystanie z modułów RAM o maksymalnej wysokości 42 mm.