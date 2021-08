Natec Soho TWS – rzut oka na słuchawki

Szukacie tanich, bezprzewodowych słuchawek dousznych? Jeżeli tak to znana nam dobrze firma Natec ma pewną propozycję, które postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej. Mowa o modelu Soho TWS, który wyposażony został w łączność Bluetooth 5.0 i kosztuje mniej niż 100 złotych. Czy to rzeczywiście dobry wybór? Na jakie kompromisy poszedł producent, żeby zaoferować sprzęt w tak atrakcyjnej cenie? O tym wszystkim przeczytacie poniżej.

Słuchawki Soho TWS bardzo niedawno zostały wprowadzone na rynek i od razu wzbudziły nasze zainteresowanie. To sprzęt, który może być dobrym wyborem dla osób często podróżujących czy uprawiających sport. Urządzenie przyjechało do nas zapakowane w czarno-pomarańczowym pudełku, na którym umieszczono zdjęcie produktu, a także nieco informacji technicznych. W środku znajdziemy poza samymi słuchawkami także baterie do ładowania, kabel oraz wymienne gumki. Do tego oczywiście instrukcja obsługi.

Same słuchawki prezentują się dosyć minimalistycznie, ale z drugiej strony niczego im nie brakuje.

Etui do nich także jest bardzo ładne, chociaż zawias na który jest zamykane nie wygląda zbyt solidnie i może okazać się nietrwały. Raczej trzeba uważać, żeby go gdzieś nie upuścić, bo po upadku może nie być już w jednym kawałku. W nim słuchawki są utrzymywane za pomocą magnesów, również etui zamyka się na magnes. To sprawia, że nie otwiera się on przypadkiem, a słuchawki nie wypadają. Dzieki odpowiedniemu wyprofilowaniu słuchawki zawsze włożymy dobrą stroną. Na wierzchu etui mamy cztery diody, które pokazują nam poziom naładowania oraz to czy Soho TWS są właśnie ładowane.

Oczywiście takich modeli jak produkt Nateca na rynku znajdziecie całe mnóstwo w cenach zarówno wyższych i niższych, więc każdy na pewno dobierze model odpowiedni dla siebie. Trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na ergonomię i jakość dźwięku. Ważne, żeby słuchawki pasowały do naszego ucha, dobrze w nim leżały i nie wypadały. To też może być kwestia przyzwyczajenia. Żeby rozpocząć pracę z Soho TWS musimy je po prostu sparować ze smartfonem co zajmuje chwilę i od tego momentu będą się one już zawsze automatycznie łączyły z nim. Zgodnie z naszymi testami zasięg takiego połączenia wynosi około 10 metrów, jeżeli jesteśmy na otwartej powierzchni i nieco mniej jeżeli jesteśmy w pomieszczeniu ze ścianami.

Obsługa słuchawek jest banalnie prosta, ponieważ poprzez dotknięcie ich możemy zatrzymać/odebrać połączenia, naciskając dwukrotnie przełączyć utwór, naciskając trzykrotnie włączyć poprzedni utwór, a poprzez przytrzymanie ich przez 3 sekundy je wyłączyć. Przydałaby się jeszcze funkcja wykrywania przez słuchawki tego, że wyjęliśmy je z ucha. Przydatne było by w tym momencie np. pausowanie muzyki.

Na pewno nie możemy się przyczepić do jakości odtwarzanego dźwięku przez Soho TWS. Oczywiście nie jest to jakieś porywające brzmienie i mają w swoim życiu droższe słuchawki czujemy że mogłoby być lepiej, ale nie narzekamy. Basy są nieźle słyszalne, a wysokie tony nie drażnią naszych uszy. Również mikrofon wbudowany w słuchawki odpowiednio zbiera dźwięk, a nasi rozmówcy potwierdzili, że dociera do nich wyraźny głos. Testowaliśmy je zarówno w pomieszczeniu zamkniętym jak i na świeżym powietrzu, kiedy wiał wiatr. Oczywiście po drugiej stronie telefonu lepiej słuchać nas kiedy prowadzimy rozmowę w sposób tradycyjny, jednak różnica nie jest na tyle duża, żeby rezygnować z konwersacji telefonicznej np. podczas biegania. Tym bardziej, że wbudowana w słuchawki bateria pozwala na pracę na jednym ładowaniu przez około 4 godziny, co jest dobrym wynikiem. A przecież etui pełni rolę power banku, więc po włożeniu do niego Soho TWS możemy je szybko podładować do dalszej pracy. Cały cykl od zera do 100% trwa około jednej godziny, więc całkiem dobry wynik. Pojemność power banku to 1200 mAh.

Podsumowanie

Soho TWS od Nateca kosztują obecnie w polskich sklepach około 90 złotych, co jest bardzo przystępną ceną. Wcale nie tak łatwo znaleźć tańszy model w niższej cenie o podobnych parametrach, więc pod tym kątem powinniśmy być bardzo zadowoleni. Wspomnieliśmy wcześniej, że etui mogłoby być nieco lepsze, a jakość dźwięku nie powala na kolana, ale z drugiej strony w tych drabinkach cenowych naprawdę trudno mieć większe oczekiwania. Dobrze sprawuje się mikrofon, a wspomniane etui mimo wszystko jest bardzo przydatne. Możemy w każdym momencie podładować nasz sprzęt, a dzięki gumowym nakładkom z zestawu wymienić je, tak żeby dopasować do naszych uszu. Jeżeli zastanawiacie się czy warto kupić Soho TWS, to odpowiemy, że tak. Oferują one naprawdę spore możliwości, więc jeżeli ktoś szuka tanich słuchawek bez kabli to te powinny spełnić jego wymagania.