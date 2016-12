Natec Rhino Code – rzut oka na kieszeń do dysków

W poniższym artykule przyjrzymy się Rhino Code od firmy Natec, czyli szyfrowanej obudowie dysku twardego, która ma zapewnić nie tylko ochronę mechaniczną, ale również cyfrową. Urządzenie powinno zainteresować głównie osoby, które chcą skutecznie chronić swoje dane na dysku twardym w formacie 2,5 cala (mowa tutaj o HDD i SSD). Nowość jest w stanie obsłużyć nośniki o pojemności nawet do 4 TB. Jak produkt ten spisuje się w praktyce i czy warto zapłacić za niego 99 zł? Sprawdziliśmy to.

Urządzenie przyjechało do nas zapakowane w biało-niebieski karton o niewielkich rozmiarach. Na jego froncie możemy zobaczyć zdjęcie urządzenia, a z tyłu przeczytać kilka zdań na jego temat. W komplecie otrzymujemy poza samą kieszenią na dysk, także kabel USB, wkładkę pod dysk i instrukcję obsługi.

Obudowa do dysku została bardzo dobrze wykonana. Już na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie stylowego i solidnego sprzętu. Jej górna część, podobnie jak spód jest wykonana z matowego plastiku w czarnym kolorze. Jego struktura jest lekko chropowata. Po bokach mamy aluminiową ramkę. Na górze umieszczono zestaw przycisków i diody. Na górnej krawędzi umieszczono złącze USB 3.0.

Żeby uzyskać dostęp do miejsca montażowego musimy otworzyć dolną część kieszeni. Widzimy, że jest tutaj przygotowane złącze do podłączenia dysku twardego lub SSD w formacie 2,5 cala o pojemności nie większej niż 4 TB.

Przechodzimy od razu do czynności praktycznych, więc montujemy dysk i zamykamy klapkę. Nie zajmuje nam to więcej niż 15 sekund. Po tym możemy przejść do konfiguracji hasła. Nie jest to proces skomplikowany, bowiem dokładnie opisano go w punktach w instrukcji obsługi. Żeby nasz dysk był zaszyfrowany musimy przejść przez następujące kroki:

Wciskamy przyciski 1 i 3 na obudowie i podłączamy nośnik do komputera. Po 10 sekundach zapali się niebieska i czerwona dioda. Następnie wciskamy przycisk Lock i przytrzymujemy go do momentu, aż zaświeci się dioda w kolorze pomarańczowym. Teraz pozostaje nam już wprowadzić wymyślony przez nas kod PIN o długości od 1 do 12 cyfr i nacisnąć przycisk Unlock w celu potwierdzenia. Następnie powtarzamy ten krok, czyli podajemy PIN ponownie i naciskamy Unlock. Na tym w zasadzie koniec, bowiem wystarczy tylko utworzyć partycje dyskowe z poziomu komputera i można korzystać z nośnika.

Warto podkreślić, że Rhino Code wykorzystuje w celu zabezpieczenia danych szyfrowanie AES 256-bit. Z uwagi na PIN o długości 1-12 cyfr jest możliwy aż 10 miliardów kombinacji.

I od tej chwili odczytać nasze dane z dysku możemy tylko wtedy, kiedy znamy nasz PIN. W związku z tym jeżeli ktoś będzie próbował dobrać się do naszych plików, a nie będzie znał kody, to praktycznie nie ma szans ich uzyskać. Pozostanie mu format… ale z samej kieszeni już nie skorzysta, bowiem nadal będzie potrzebny PIN. Warto być jednak ostrożnym, ponieważ jeżeli zgubimy nasze hasło to nie ma możliwości odzyskać danych z dysku. W trakcie użytkowania możemy także dokonać zmiany naszego PINu na nowy.

Kopiowanie plików przebiega bardzo sprawnie, bowiem kieszeń wyposażona jest w złącze USB 3.0, które zapewnia transfer danych o szybkości sięgającej do 5 Gb/s.

Kieszeń Rhino Code to produkt, który bardzo dobrze spełnia swoją rolę. Pozwala ona na skuteczne zabezpieczenie naszych danych, a w dodatku jest oferowana w bardzo przyzwoitej cenie, jak na sprzęt o tak dobrej jakości wykonania i dużej funkcjonalność. Model Nateca znajdziecie w polskich sklepach już za 99 złotych, co jest interesującą propozycją. Jeżeli, więc szukacie eleganckiej obudowy o łatwej obsłudze i wysokim poziomie zabezpieczeń to Rhino Code jest dla Was idealna.