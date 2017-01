Nanoxia CoolForce 1 – test obudowy

Firma Nanoxia poszerzyła swoją ofertę obudów komputerowych o nowy model z serii Coolforce. Jest to kolejny produkt skierowany przede wszystkim dla użytkowników, którym zależy na maksymalnym wyciszeniu swojego komputera. Poza tym producent rekomenduje swoją najnowszą obudowę dla osób, które chcą wykorzystać chłodzenie wodne i przy tym nie rezygnując z innych funkcji. Obecnie model Coolforce 1 wyceniany jest na 82 euro, co daje w złotówkach 362 pln. Czy warto wydać taką kwotę na najnowszy sprzęt Nanoxii? Sprawdziliśmy to.

Obudowa CoolForce 1 przyjechała do nas zapakowana w solidny, brązowy karton. Na nim znajdziemy nazwę modelu, logo producenta i szkic konstrukcji. Poza tym jest jeszcze tutaj sześć obrazków, które pokazują najważniejsze cechy sprzętu. W środku wszystko jest odpowiednio zabezpieczone. W komplecie znajdziemy także instrukcję obsługi, opaski zaciskowe, śruby montażowe, przedłużacz 8-pin EPS i dodatkową zaślepkę PCIe.

Po wyjęciu urządzenia z kartonu widzimy, że mamy do czynienia z produktem bardzo podobnym do Coolforce 2, który już testowaliśmy. Nanoxia po raz kolejny zdecydowała się przygotować prostą i stonowaną konstrukcje, która przypadnie do gustu jak największej rzeszy użytkowników. Przód Coolforce 1 jest wykonany z tworzywa sztucznego. Na około frontu mamy czarną ramkę, która jednak ma charakterystyczną przerwę w lewym dolnym narożniku. To dodaje urządzeniu bardzo ciekawego i nowoczesnego wyglądu. W środkowej części mamy powierzchnię wykonaną ze szczotkowanego aluminium. W lewym górnym narożniku znajduje się logo Nanoxia, które jest podświetlane zieloną diodą LED (zostało wykonane z przeźroczystego tworzywa).

Sam front możemy łatwo zdjąć. Wtedy zobaczymy, że po obu stronach przyklejono dwie taśmy LED, a na środku mamy filtr przeciwkurzowy, za którym są dwa wentylatory chłodzące 140 mm. Mają one czarne ramki i zielono-przeźroczyste łaopatki. Nie są one jednak podświetlane dodatkowo diodami LED.

W górnej części Coolforce 1 znajdziemy panel I/O, który znajduje się jakby na odseparowanym kawałku plastiku. Oferuje on przycisk power, diodę HDD, dwa porty USB 3.0, jeden USB 3.1 typu C, porty audio, kontroler obrotów wentylatorami (trójstopniowy), mały przycisk reset oraz przełącznik oświetlenia. Poza tym góra obudowy w całości została wykonana z tworzywa sztucznego. Możemy także zdjąć ten element, żeby odsłonić otwory wentylacyjne na topie. Mamy tam trzy odrębne obszary w kształcie plastra miodu. Producent pozwala nam zainstalować tam maksymalnie trzy wentylatory 120 lub 140 mm. Będziemy mogli także skorzystać z chłodnicy. Nanoxia nie przygotowała w tym miejscu filtra przeciwkurzowego.

Z tyłu obudowy widzimy oczywiście standardowe miejsce na panel I/O płyty głównej. Poza tym mamy tutaj dwa gumowane przepusty dla węży chłodzenia wodnego. Pod nimi jest preinstalowany wentylator 120 mm, który osłania od tej strony powierzchnia o strukturze plastra miodu. Poniżej mamy siedem miejsc na karty rozszerzeń, kolejne dwa przepusty na węże oraz slot na zasilacz ATX. Pod nim mamy filtr przeciwkurzowy. Obok tego filtra dostrzegamy na spodzie kolejne wolne miejsce na wentylator 120 lub 140 mm, który możemy opcjonalnie zamontować obok PSU.

Całość stoi na czterech chromowanych nóżkach, które posiadają na końcach gumową powłokę. Dwie ścianki boczne wykonane są z litej blachy i od środka pokryte matą wygłuszające. To sprawia, że są naprawdę solidne i ciężkie.