MSI MAG Vampiric 010M – rzut oka na obudowę

Tym razem wzięliśmy na tapetę obudowę komputerową Vampiric 010M z serii MAG, która została zainspirowana historią księcia ciemności, czyli wampira Draculi. Model ten ma wyróżniać się ciekawą stylistyką – połączeniami czerni i szarości, co będzie nawiązywało do zamku wspomnianego bohatera. Dodatkowo tajemniczości doda tutaj umieszczony na froncie wzór o podwójnym, zakrzywionym kształcie, który jest podświetlany diodami RGB. Jeżeli już w tym momencie jesteście ciekawi jakie możliwości kryje przed nami ten model obudowy kosztujący zaledwie 219 złotych to zapraszamy do dalszej lektury.

Przy składaniu komputera oczywiście najwięcej uwagi poświęcamy na odpowiedni wybór procesora, pamięci RAM czy karty graficznej, ale nieco po macoszemu podchodzimy do kwestii zasilacza i obudowy. Zapewne każdy z nas by chciał, aby jego sprzęt prezentował się efektowanie, był efektywnie chłodzony, a dodatkowo nie trzeba wydać na to całej fortuny. Możliwe, że takim właśnie rozwiązaniem jest obudowa Vampiric 010, która jak już wspomnieliśmy kosztuje zaledwie 219 złotych a na jej froncie umieszczono logo jednego z najpopularniejszych producentów sprzętu komputerowego na świecie. Nasze zdziwienie ceną było jeszcze większe kiedy przyjrzeliśmy się produktowi z serii MAG bliżej.

MSI MAG Vampiric 010M wpasowuje się w najnowsze trendy, ponieważ posiada panel boczny ze szkła hartowanego, a do tego podświetlenie RGB. Urządzenie jest w rozmiarze midi tower i posiada w środku dwie komory. W jednej z nich zmieścimy rozbudowane chłodzenie AiO, montując na froncie chłodnicę w rozmiarze 420 lub 360 mm. Do tego mamy jeszcze przygotowane miejsce na górze na radiator 240 mm lub nawet 360 mm, a do tego wcale nie musimy rezygnować z konwencjonalnego coolera o wysokości do 167 mm na procesorze.

W środku jest tyle przestrzeni, że nie ma kłopotu z montażem kart graficznych o długości 350 mm. Idąc tym torem mamy również łatwość z aranżacją okablowania, ponieważ przygotowano kilka sporej wielkości otworów w tacy płyty głównej (niestety bez gumowych przepustów). Na tym jednak nie koniec, ponieważ wolnych slotów na nośniki danych jest od liku. Zamontujemy tutaj cztery dyski SSD 2,5 cala lub dwa 3,5 cala HDD + dwa 2,5 cala SSD, co jest zdecydowanie wystarczającą konfiguracją praktycznie dla każdego użytkownika.

Zapytacie o chłodzenie – donoszę, że w środku jest miejsce aż na sześć wentylatorów: dwóch o średnicy 120 lub 140 mm u góry, trzech o średnicy 120 lub dwóch o średnicy 140 mm z przodu oraz jednego o średnicy 120 lub 140 mm z tyłu obudowy. W celu lepszego przepływu powietrza przygotowano także drugą komorę na spodzie obudowy, w której możemy schować zasilacz ATX, a także ukryć nieużywane kable. Dzięki temu powinniśmy zachować w środku estetyczny porządek.

Wymiary skrzynki to 475 x 210 x 423 mm, a jej waga to 7,4 kilograma. W środku przygotowano nam tackę pod płyty główne w rozmiarze mITX/mATX/ATX, a także aż siedem slotów na karty rozszerzeń.

Nie sposób nie powiedzieć kilku słów o walorach wizualnych MSI MAG Vampiric 010M. Produkt ten posiada co prawda tylko jeden, ale jakże efektowny wentylator z diodami LED ARGB, gdzie podświetlane są łopatki. Jeszcze więcej smaczku dodaje frontowy panel, który posiada pięknie iluminowany pasek diod LED RGB.

Spójrzmy na górny panel, gdzie umieszczono dwa porty USB 2.0 i jeden port USB 3.2 Gen 1 (przepustowość do 20 Gb/s). Do tego mamy tutaj dwa gniazda typu audio 3,5 mm, co pozwoli nam na podłączenie słuchawek i mikrofonu. Na topie widzimy także magnetyczny filtr przeciwpyłowy, który jest łatwy w demontażu i czyszczeniu. Panel przedni został w całości wykonany z tworzywa sztucznego. Po bokach mamy sporo podłużnych otworów, które umożliwiają wentylację całego systemu. Lewy panel wykonany został z hartowanego szkła o grubości 4 mm i zapewnia nam świetny widok na wnętrze komputera. To bardzo dobre rozwiązanie dla zwolenników moddingu, ale nie tylko.

Podsumowując, produkt MSI wyróżnia się następującymi cechami:

Szybki port USB 3.2 Gen1

Wentylator z podświetleniem RGB

Panel boczny z 4-milimetrowego szkła hartowanego

Magnetyczny filtr przeciwpyłowy

Możliwość montażu systemu chłodzenia cieczą

Zoptymalizowany przepływ powietrza

MSI MAG Vampiric 010M to bardzo dobra obudowa, która zapewnia nam wszystko czego potrzebuje wymagający użytkownik. Zachwyciła nas swoim wyglądem, wykonaniem i projektem. Jej design wpisuje się w najnowsze trendy. Dostajemy hartowane okno, dwukomorową konstrukcję, a także duże możliwości montażu układów chłodzenia cieczą. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że sprzęt ten kosztuje zaledwie 219 złotych to nie trudno stwierdzić, że mamy rzeczywiście świetną ofertę od MSI.