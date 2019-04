Listwa zabezpieczająca Armac Multi M3+3 – rzut oka

Większość osób, która jest przyzwyczajona do nieprzerwanych dostaw energii o parametrach zgodnych z obecnymi normami nie zdaje sobie sprawy z kwestii bezpieczeństwa urządzeń, które są podłączone do sieci elektrycznej. Wszystko to do czasu, kiedy w wyniku przepięcia nie będzie potrzebna naprawa sprzętu lub zakupu nowego. Okazuje się jednak, że niewiele trzeba wydać, żeby zdecydowanie zmniejszyć straty lub w ogóle ich uniknąć. Z pomocą przychodzi nam np. firma Armac, która dostarczyła nam do redakcji jedną ze swoich listew antyprzepięciowych.