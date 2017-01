Lenovo Yoga Book – recenzja hybrydy

Firma Lenovo wprowadziła do swojej oferty najsmuklejsze i najlżejsze urządzenie 2 w 1 na świecie. Mowa tutaj o hybrydzie Yoga Book, która oferuje dotykową klawiaturę oraz rysik i występuje w wersji z systemem Android lub Windows 10 . My przyjrzeliśmy się tej drugiej opcji. Jak sprawdziła się w naszych testach Yoga, która jest połączeniem laptopa i tabletu? Przekonajcie się sami. Zapraszamy do lektury.

Sprzęt przyjechał do nas zapakowany w biały karton, na którym znajdziemy zdawkowe informacje o urządzeniu. W środku poza samym laptopo-tabletem mamy także trochę dodatków min. rysik Real Pen, zasilacz, wkłady z tuszem czy Book Pad.

Yoga Book należy do znanej serii urządzeń Premium marki Lenovo. Jest to produkt, który przypomina mniejszą wersję Yoga 900s. Model ten jest zdecydowanie wyróżnia się na tle mobilności, bowiem waży tylko 690 gramów, a jego grubość po złożeniu wynosi 10 milimetrów. To sprawia, że Yoga Book rzeczywiście przypomina książkę.

Obudowa komputera wykonana jest ze stopu magnezu i aluminium, dzięki czemu całość jest solidna, lekka i wytrzymała. Sprzęt ten ze spokojem może zagościć w naszej aktówce czy nawet damskiej torebce, bowiem jest lekka i elegancka. Wierzchnia część obudowy jest matowa i nie zbiera odcisków palców.

Na spodzie urządzenia brakuje nam nóżek, przez co kiedy leży ono na blacie stołu czy biurka to jest spora szansa na porysowanie obudowy. Ma to również inne wady, jak chociażby gorszy dostęp do złączy na bokach. Kiedy otworzymy hybrydę to ma ona zaledwie 5 mm.

Oczywiście, jak przystało na Yogę mamy tutaj możliwość na obracanie ekranu w dowolnym zakresie. Widzimy, że Lenovo zastosowało tutaj dobrze nam znany zawias brasoletkowy, który pozwala obrócić ekran o 360 stopni. Taki zabieg przekształci Booka w klasyczny tablet. Urządzenie to może także pracować w innych trybach jak np. laptop, namiot czy ekran. Zawias działa a tyle płynnie i solidnie, że utrzymuje ekran w ustalonej pozycji.

Pomimo bardzo smukłej budowy, Yoga Book oferuje sporą liczbę portów. Z lewej strony mamy port micro USB 2.0, micro HDMI oraz miejsce na kartę microSD i kartę SIM. Z drugiej strony znalazło się gniazdo słuchawkowe, przycisk do regulacji głośności i przycisk power.