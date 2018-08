HIRO 850 - test laptopa

Laptopy w dzisiejszych czasach są bardzo wszechstronne. Możemy korzystać z nich do zwykłego surfowania po Internecie, może być naszym przyrządem do pracy, ale także i maszyną do grania. Laptopy w sferze Gamingu zyskują bardzo na popularności, większość topowych firm, zaczęła produkować sprzęt właśnie dla graczy. Polska firma NTT jako jeden z kilku producentów sprzętu komputerowego ukazała świetny sprzęt. Jakim jest HIRO H856HP7. Jest w naprawdę świetnej cenie, dobrze wykonany i dobrze zaopatrzony. Czy ten laptop sprawdzi się do grania? Zatem zapraszam do recenzji!