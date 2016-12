Lenovo Ideapad Y700 – test laptopa

Firma Lenovo przygotowała laptopa z myślą o graczach. Mowa tutaj o piętnastocalowym Y700, który należy do rodziny Y, która już od początku była kierowana dla osób, które dużo czasu spędzają grając w najnowsze tytuły. Oczywiście do tej serii należą produkt mniej lub bardziej udane, ale to właśnie Y700 wydaje się być produktem skazanym na sukces. To następca znanego Y50-70, który był często wybierany przez polskich klientów z uwagi na dobry stosunek ceny do wydajności. Czy Y700 również okaże się urządzeniem godnym polecenia? Sprawdziliśmy to!

Tak, jak się spodziewaliśmy IdeaPad Y700 pod względem designu nie różni się znacząco od swojego poprzednika, czyli Y50-70. Mamy tutaj ponownie gamingową stylistykę, która charakteryzuje się czerwonym akcentami na obudowie, ostrymi krawędziami oraz ściętą pokrywą ekranu. Obudowa wykonana jest ze szczotkowanego aluminium i tworzywa sztucznego. Całość nie specjalnie zbiera odciski palców.

Całość jest bardzo solidna i odpowiednio wykonana. Naciskają mocno na klawiaturę czy ekran nie ugina się, co dobrze świadczy o zastosowanych tutaj materiałach. Panel roboczy wykonany został z gumowanej faktury. Matowa powierzchnia jest bardzo przyjemna w dotyku, jednak ta lubi zbierać odciski palców.

Na spodzie komputera widzimy subwoofer, a także wlot powietrza. Dzięki niemu nagrzane powietrze jest wydmuchiwane na zewnątrz w tylnej części obudowy Y700. Nie będzie także łatwo dostać się do środka laptopa z uwagi na konieczność odkręcenia dolnej części obudowy. Producent nie pomyślał o przygotowaniu klapki serwisowej.

Jeżeli chodzi o dostępne złącza to ich liczba jest raczej standardowa. Na prawej krawędzi mamy dwa porty USB 3.0, HDMI, gniazdo RJ45 i złącze blokady Kensington.

Z lewej strony mamy następny pot USB 3.0, czytnik kart pamięci oraz gniazdo audio.

Na froncie widzimy diody informujące o stanie pracy tj. zasilanie, baterię, dysk i gładzik. Z tyłu nie umieszczono żadnych złączy, ale są tam otwory wentylacyjne. Zabrakło nam tutaj np. Mini Display Portu czy Thunderbolta.

Pod ekranem umieszczono dwa głośniki marki JBL z czerwoną maskownicą. Oferują one bardzo przyzwoitą jak na laptopa jakość dźwięku – jest on czysty i całkiem głośny. Nie wychwyciliśmy żadnych zakłóceń. Przypomnijmy, że za słyszalność niskich tonów odpowiada subwoofer na spodzie. To powinno spokojnie wystarczyć go gier, jak i do oglądania filmów.

Ogólnie laptop Y700 wygląda dosyć kosmicznie i zapewne będzie wiele osób, które pokochają taki design, ale z drugiej strony znajdą się użytkownicy, którzy nie zaakceptują tak agresywnego stylu. Pomimo, że notebook nie jest wyjątkowo duży to waży aż 2,6 kilograma. To sprawia, że noszenie go w torbie będzie uciążliwe, dlatego warto mieć np. dedykowany plecak.