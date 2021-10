Microsoft Surface Laptop 4 - rzut oka

Laptopy spod skrzydeł dość innowacyjnej marki jaką jest Microsoft od dobrych kilku lat robią szum wśród topowych producentów innych firm. Patrząc na elegancję i styl sprzętu to gigant z Redmond robi to na bardzo wysokim poziomie. Kilka dobrych dni temu trafił do mnie sprzęt wysokiej klasy nazwie Surface Laptop 4. Osobiście jestem osobą co ceni sobie minimalizm i prostotę, jednak ekstrawagancji w podzespołach nigdy za wiele. Surface Laptop 4 to bardzo ciekawa jednostka, która jest nie tylko wydajna, ale posiada także dotykowy ekran, który naprawdę robi świetną robotę. Zapraszam do recenzji.

Zawartość opakowania

Laptopa otrzymujemy w dość solidnym pudełku w którym mamy ładowarkę oraz wszelakie papierki (instrukcję itp.). Ładowarka dołączona do zestawu jest magnetyczna (stare dobre rozwiązanie), lecz trzeba przywyknąć do podłączania laptopa do sieci.

Parametry sprzętowe

Egzemplarz, który został mi udostępniony do testów to jedna z najmocniejszych jednostek.

Procesor: AMD Ryzen 7 4980U 8 rdzeni, 16 wątków

Pamięć RAM: 16 GB (2x 8GB LPDDRX4 4266 Mhz)

Dysk: SSD NVMe 512GB

Układ graficzny: Vega 8

Ekran: Matryca błyszcząca Dotykowa 15” 2496x1664; 60Hz, 300 nit

Karta sieciowa: AX200 z obsługą Wi-Fi 6.

Bateria 49Wh



Wygląd

Laptop jest bardzo elegancji, stylowy no i jakże pasuje do klasy biznesowej. Jest on dostępny w dwóch rozmiarach matrycy, czyli 15 cali (ten, którego otrzymałem na testy) oraz 13 cali. Ten większy waży półtorej kilograma. Jest w całości wykonany z aluminium w kolorze matowej czerni. Laptop posiada jedno złącze USB-C, wszystkim znane ze standardowych laptopów USB-A, gniazdo ładowarki magnetycznej oraz gniazdo minijack 3,5 mm. Na tylnej klapie znajdziemy lustrzane logo Microsoftu, a jego profil jest bardzo smukły. Klawiatura ma niski profil klawiszy, jednak ich skok jest wyczuwalny. Dodatkowym atutem jest to, że klawisze są podświetlane w kolorze białym. A jeśli chodzi o gładzik to w 100% jest w stanie zastąpić myszkę i zapewnić nam bardzo wydajną i sprawną pracę.

Matryca

Błyszcząca matryca w laptopach to jest to czego zawsze unikałem szerokim łukiem. Jednak w tym laptopie moje zdanie się zmieniło. Praca na dworze nie sprawiała mi kłopotów, odbicia i inne refleksy światła nie były aż tak uprzykrzające. Na plus rozdzielczość 2496x1664 w proporcjach 3:2 co przekłada się na duży obszar roboczy dodatkowo zmniejszając powiększenie ekranu do 100%. Dodatkowym atutem ekranu jest panel dotykowy który działa znakomicie i bez jakichkolwiek problemów. Ekran jest naprawdę bardzo ostry i wyświetla bardzo dobrze kolory tu na wielki plus pełne pokrycie SRGB. Średnio podchodzę tu do wyglądu ramek wyświetlacza, coraz nowsze sprzęty przyzwyczaiły nas do coraz cieńszych ramek a tu mamy niespodziankę.

Wydajność

Przedstawiany laptop wychodził także w innych konfiguracjach 8GB lub także z procesorem od niebieskich, czyli od Intel’a. W moich rękach był akurat ten od AMD, gdzie osobiście wole niebieskich to całkiem mile zaskoczyła mnie wydajność tego układu. Ryzen 7 to całkiem obiecująca jednostka, która obliczeniami pożera Intela nawet dwukrotnie szybciej. Natomiast jeśli chodzi o układ graficzny to nie ma on większego pola do popisu. Laptop ten nie jest przeznaczonym do gier tylko do pracy (głównie biurowej), więc tutaj należy się najlepiej skupić nad innymi aspektami. Jednak, oczywiście jesteśmy w stanie odpalić starsze tytuły, które będą płynnie działać na Microsoft Surface Laptop 4. Procesor jest wykonany w procesie 7nm co przekłada się na mniejsze temperatury wraz z obniżeniem poboru energii co równa się dodatkowym czasem pracy laptopa na baterii, o czym nieco dalej.

Wyniki testów Benchmarków:

Cinebench R23: Multicore: 6332 pts Single: 937 pts

CristalDiskMark: Read: 1942 MB/s | Write 1009 MB/s

GTA 5: Średnie detale ~ 40-45 fps

CS: GO: Niskie detale ~ 80-100 fps

Bateria

Osoby, które zajmują się sprzedażą samochodów korzystają z powiedzenia, że największy minus jest ten który jest na akumulatorze. No i w tym momencie można to samo powiedzieć o baterii w Microsoft Surface Laptop 4. Tutaj bateria jest naprawdę wyśmienita. Czas pracy na akumulatorze wbudowanym w ten komputer to największy PLUS tego modelu. Bateria ma pojemność 49 Wh co przekłada się na sporą ilość godzin korzystania ze sprzętu. Osobiście pracując na nim wyciągnąłem 9h ciągłej pracy w trybie lepszej baterii przy jasności ok. 40-50%. Dla mnie jest to wynik imponujący. Laptop służbowy konkurencyjnej firmy, o podobnych parametrach trzyma maksymalnie 4-5h przy podobnych ustawieniach. Za takimi osiągami stoi oczywiście układ chłodzenia oraz rzecz jasna procesor wykonany w procesie 7 nm.



Podsumowanie - czy warto kupić?

Kończąc te recenzję warto sobie zadać pytanie Czy warto kupić tego laptopa. Mając wokół pełno sprzętu konkurencyjnych firm typu Apple, Lenovo czy HP. Większość z tych producentów ma swoje wypracowane marki i każda z nich ma swoje niepodważalne zalety. Microsoft dzięki marce Surface wyrobił dość ciekawą rodzinę komputerów przenośnych, która z każdym nowszym model robi się coraz ciekawsza. Cena jest tu dość dużym wyznacznikiem zakupu sprzętu, bo w momencie pisania recenzji laptop kosztuje 7599 zł, to jednak nie jest to aż tak wygórowana cena jak na np. za Macbooka Pro w silniejszej konfiguracji. Więc jeśli potrzebujesz wydajnego sprzętu z Windowsem, który jest minimalistyczny, ergonomiczny oraz posiada świetną baterię, to ten laptop dla Ciebie!

Plusy

Wyśmienity wyświetlacz - ekran dotykowy

BATERIA !!!

Minimalizm i prostota

Minusy