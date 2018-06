IRISNotes 3 – recenzja pióra cyfrowego

Kiedy pierwszy raz spojrzałem na urządzenie, które przyszło mi testować od razu wróciły wspomnienia tabletów dla grafików z piórkami do rysowania. Pamiętam, że zawsze chciałem mieć tego typu urządzenie, ale nigdy to marzenie się nie ziściło. Dzisiaj, dzięki uprzejmości firmy IRIS, która specjalizuje się w zakresie skanowania OCR miałem okazję przyjrzeć się ich urządzeniu o nazwie IRISNotes 3. To nic innego jak cyfrowy długopis, którym możemy robić notatki, rysować, szkicować etc. i zapisywać to w postaci cyfrowej. Co więcej do tego wszystkiego nie musimy mieć ze sobą komputera. Ciekawi jesteście jak sprzęt ten sprawdza się na co dzień? Zapraszam do lektury.