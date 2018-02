IRIScan Anywhere 5 – test skanera

Do tej pory nie zajmowaliśmy się testami skanerów, ale po zobaczeniu modelu Anywhere 5 szybko stwierdziliśmy, że musimy to zmienić. Urządzenie to zainteresowało nas swoją prostą ideą. IRIScan pozwala nam na zapis wszelkich dokumentów, zdjęć, a nawet wizytówek do formy cyfrowej i co więcej zajmuje mu to tylko kilka sekund. Wystarczy, że przypomnicie sobie, ile razy potrzebowaliście szybko coś przepisać, a nie mieliśmy wystarczająco dużo czasu. Zdjęcie wykonane smartfonem to pewna alternatywa, ale nie będzie ono takie dobre, jak w przypadku skanu za pomocą Anywhere 5. Pytanie tylko czy sprzęt ten rzeczywiście wart jest całkiem sporego wydatku, ponieważ obecnie kosztuje w Polsce około 500 złotych. Jeżeli także zadajecie sobie to pytanie to zapraszamy do lektury poniższej recenzji.