In Win 101 – test obudowy

Firma In Win poszerzyła swoją ofertę obudów Midi Tower o nowy model 101, który już po zdjęciach prasowych zapowiadał się bardzo interesująco. Nie czekając wzięliśmy ten produkt w czarnej wersji kolorystycznej na nasz warsztat, żeby sprawdzić czy warto się nim zainteresować. Nowa obudowa ma wyróżniać się przede wszystkim zastosowaniem hartowanego szkła na panelu bocznym, a także bardzo szerokimi możliwościami budowy komputera. Sprawdziliśmy czy In Win 101 jest warta wydatku około 300 złotych. Jeżeli też jesteście ciekawi czym najnowsza obudowa holenderskiego producenta wyróżnia się na tle konkurencji to zapraszamy do dalszej lektury.

Obudowa przyjechała do nas zapakowana w duży, brązowy karton z dużym czarno-czerwonym logiem 101. Na bocznych ściankach mamy tabelkę ze specyfikacją i wymienione najważniejsze cechy tej konstrukcji. W środku sprzęt jest zabezpieczony za pomocą styropianowych otulin i przeźroczystej folii. Akcesoria montażowe, opaski zaciskowe, uchwyt do GPU i instrukcja obsługi znalazły się w osobnym woreczku. Wszelkie śrubki zostały odpowiednio opisane i posegregowane, dzięki czemu będziemy wiedzieli, którą do czego wykorzystać.

Tak, jak w przypadku wszystkich najnowszych obudów In Win, model ten wyróżnia się panelem wykonanym ze szkła hartowanego. W tym przypadku jest one lekko przyciemniony i posiada przyciski mocujące na górze, które są niesamowicie wygodnym rozwiązaniem. Po drugiej strony mamy panel wykonany z litej blachy, który posiada dodatkowo perforowaną powierzchnię w kształcie sześciokątnych wzorków. Robi to naprawdę dobre wrażenie wizualne. Panel utrzymywany jest za pomocą dwóch szybkośrubek przykręconych z tyłu. In Win 101 ma rozmiary 445 x 220 x 480 mm i waży 7,45 kg.

Front obudowy jest elegancki i nie specjalnie wyróżniałby się w tłumie, żeby nie akrylowy element na prawej górnej krawędzi z logiem firmy In Win. Jest on podświetlany przez czerwone diody. W wersji białej są one w kolorze niebieskim. Na górnym panel I/O mamy dwa porty USB 3.0 i parę gniazd audio, które będą dla nas bardzo łatwo dostępne. Zabrakło tutaj przycisku reset.

Tył obudowy nie jest standardowy. Na górze mamy miejsce na zasilacz, pod nim lukę dla panelu I/O płyty głównej i regulowane miejsce na wentylator chłodzący o średnicy 120 mm. Poniżej umieszczono siedem slotów na karty rozszerzeń.

Bardzo ciekawie wygląda spód obudowy, gdzie mamy duży wyjmowany filtr przeciwkurzowy. Osłania on powierzchnię 360 mm, na której możemy zamontować dodatkowe chłodzenie. Z przodu i z tyłu widzimy po jednej dużej nóżce z tworzywa sztucznego. Zapewniają one dużą stabilność.