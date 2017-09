Genesis Radon 600 – test słuchawek 7.1

Firma Genesis wprowadziła niedawno do swojego portfolio nowy zestaw słuchawkowy, który przeznaczony jest dla graczy. Oferuje on dźwięk w systemie 7.1. Jak się pewnie spodziewacie niełatwo jest opisać jakość dźwięku, bowiem każdy inaczej odbiera odtwarzany materiał, ale postaramy się w jak najbardziej obiektywny sposób opowiedzieć Wam o naszych doświadczeniach związanych z Radon 600. Jeżeli jesteście ciekawi czy tytułowe słuchawki przypadły nam do gustu i czy warto po nie sięgnąć to zapraszamy do lektury.

Nowe słuchawki marki Genesis przyjechały do nas zapakowane w czarno-czerwone pudełko ze zdjęciami pokazującymi ich wygląd. Producent podkreśla zastosowanie czerwonego podświetlenia, a także inne cechy jak np. dźwięk 7.1, kontroler głośności czy przetworniki o średnicy 50 mm. Dzięki temu jeszcze na sklepowej półce jesteśmy w stanie sporo dowiedzieć się o urządzeniu. W środku znajdujemy szary karton, w którym umieszczono słuchawki Radon 600.

Pierwsze co przychodzi nam do głowy po wyjęciu sprzętu z pudełka, to to, że wygląda on jeszcze lepiej niż na zdjęciach.

Nauszniki są połączone sztywno z pałąkiem, przez co nie możemy dostosować ich do kształtu naszej głowy. Dobrze, że pady wykonane zostały z miękkiej gąbki i zamknięte w materiale, który jest gładki i przyjemny w dotyku. To sprawia, że użytkownik będzie odczuwał komfort po ich założeniu na głowę.

Kopułki wykonane są z dwóch materiałów. Pierwszy z nich to matowy, czarny plastik, a drugi w kształcie srebrnych, ułożonych na siebie pierścieni. W środku widzimy srebrną siatkę typu mesh z namalowanym logo producenta. Pod nią znajdujemy przyjemne dla oka, czerwone podświetlenie.

W lewym nauszniku umieszczono mikrofon, który wykonany jest z elastycznego tworzywa. Jest on w pomarańczowym kolorze, a jego końcówka jest dodatkowo przeźroczysta i podświetlana na ten sam kolor co nauszniki. Z tyłu nausznika mamy dostęp do potencjometru, za pomocą którego regulujemy głośność. Niestety jest on przeciętnej jakości – zwykłe kółko do kręcenia w prawo lub lewo. Nie mamy także włącznika – żeby je wyłączyć musimy wyciszyć na maksimum. Również w lewej słuchawce mamy wyprowadzenie przewodu. Miejsce to odpowiednio zabezpieczono. Sam kabel przykryty jest oplotem z materiału, co powinno zapewnić mu dużą wytrzymałość. Dodatkowo bardzo dobrze współgra on kolorystycznie z resztą słuchawek Radon 600.

Zastosowany tutaj pałąk wykonano ze sprężynujących prętów, pod którymi umieszczona jest elastyczna i miękka opaska. Została ona wykonana z materiału mającego przypominać skórę. Pałąk jest skręcany, co powinno zapewnić mu dobrą wytrzymałość.

Trzeba przyznać, że całe słuchawki wyglądają naprawdę bardzo dobrze i powinny zadowolić osoby, które uwagę przykładają do designu.

Radon 600 wykorzystują przetworniki, które obsługują pasmo od 20 Hz do 20 kHz. Impedancja wynosi 32 Ohm. Mikrofon oferuje czułość na poziomie -42 +/- 3 dB, a częstotliwości przez niego rejestrowane są w zakresie 20-16000 Hz. Głośniki generują maksymalnie 98 dB – to już bardzo dużo.