Genesis Neon 600 RGB – recenzja słuchawek

Na rynku pojawiły się kolejne, przystępne cenowo słuchawki od marki Genesis, które mają zapewnić graczom odpowiednią jakość, dobre wykonanie i nowoczesny design. Nowy model został wyposażony w 50 mm przetworniki, wbudowany mikrofon oraz podświetlenie RGB. Jeżeli nadal zastanawiacie się czy jest to sprzęt dla Was i czy wydatek około 150 złotych będzie rozsądny to zapraszamy do dalszej lektury, gdzie opisaliśmy najważniejsze aspekty tego urządzenia.

Słuchawki przyjechały zapakowane w standardowe dla firmy Genesis pudło, na którym umieszczono sporo informacji o urządzeniu. W środku znajdujemy poza samym sprzętem także instrukcję obsługi. Na tym jednak koniec. Producent nie dorzucił pokrowca, przejściówek czy innych gadżetów. Zestaw jest bardzo ubogi, jednak miejmy nadzieję, że oznacza to że same słuchawki są z najwyższej półki.

Neon 600 robią dobre wrażenie przy pierwszym kontakcie, chociaż w oczy rzucają się od razu pewne specyficzne cechy. Mam tu na myśli głównie niecodziennie wyglądający pałąk, który jest wykonany z metalowych szyn i nie pozwala na regulację. Pod nim mamy wykonaną ze skóry ekologicznej opaskę, która będzie opierała się o naszą głowę. W praktyce okazuje się, że jest on naprawdę bardzo, ale to bardzo wygodny. Dostosowuje się samoistnie do rozmiaru naszej głowy, dzięki specjalnym drutom, na których napięta jest wspomniana opaska. Neon 600 nie sprawi nam problemu nawet podczas wielogodzinnych sesji gamingowych, ponieważ jest do bólu wygodny.

Do tego mamy także sporej wielkości okrągłe nauszniki, które oparte są na miękkich poduszkach, które pokryto skórą ekologiczną. Są na tyle duże, że przykryją każde ucho, jednak po dłuższym użytkowani może być nam gorąco. Widzimy, że większość powierzchni jest matowa (tworzywa sztuczne). Na muszlach mamy także sporej wielkości, metalowe maskownice, które są perforowane. Przez otwory możemy zobaczyć diody LED RGB. Trzeba przyznać, że robią one świetną robotę i słuchawki w ciemności prezentują się naprawdę doskonale. Iluminują nie tylko maskownice, ale także logo Genesis.

Na prawej słuchawce nie znajdujemy dodatkowych elementów, jednak na lewej jest ich pod dostatkiem. Właśnie tutaj umieszczono potencjometr do regulacji głośności, przycisk do zmiany efektów podświetlenia RGB oraz mikrofon, który znajduje się na końcu wysięgnika. Nie mamy także zastrzeżeń do samych nauszników, które wykonano z dużą dbałością o szczegóły. Mamy tu na myśli przede wszystkim odpowiednie zszycie na krawędziach, a także w pełni symetryczny kształt. Skóra na ich powierzchni jest gruba i dosyć elastyczna. Pod nią mamy sprężystą, dopasowującą się do naszych uszu gąbkę. W środku umieszczone są przetworniki o średnicy 50 mm.

Z lewej muszli wychodzi kabel o długości aż 230 cm, który został zabezpieczony grubym oplotem (czarno-czerwony). Na końcu przewodu mamy trzy wtyczki: USB do zasilenia diod LED RGB, złącze słuchawkowe i złącze mikrofonowe.

Wspomnieliśmy już wcześniej kilka słów na temat użytkowania tego modelu. Musimy sobie jednak uświadomić, że nie jest idealnie. Oczywiście system naciągu pałąka pozwala dopasować go do wielkości naszej głowy, jednak jest to mimo wszystko model przeznaczony na większe głowy. Na drobniejszych osobach, opór nie jest zbyt duży, co sprawia, że Neon 600 nie trzymają się idealnie głowy. Również warto zwrócić uwagę na gąbkę pod nausznikami, która mogłaby być nieco bardziej miękka. Są one jednak pojemne, a same słuchawki oferują fajną wagę 323 gramów, co oznacza, że Genesis zadbał o ich prawidłowe wyważenie.

Jesteśmy zadowoleni z ich możliwości praktycznych – zapewniają one czysty i wyrazisty dźwięk, chociaż miłośnicy solidnego basu mogą poczuć się nieco rozczarowani. Brzmienie jest raczej płaskie, co w niektórych przypadkach jest nad wyraz słyszalne. Oczywiście to model przeznaczony do gier i w takiej roli Neon 600 sprawdzają się bardzo dobrze. Nie ma problemu z ocenieniem z której strony zbliża się do nas przeciwnik. Dodatkowo nauszniki dobrze odseparowują nas od dźwięków pochodzących z zewnątrz.

Bardzo wygodnie możemy zmienić głośność przy pomocy rolki, a także ustawić odpowiednio mikrofon na wysokości naszych ust za sprawą elastycznego wysięgnika. Dodatkowo kabel nie jest żadnym ograniczeniem, ponieważ jest długi i elastyczny, a co za tym idzie odpowiednio się układa. Nawet jeżeli nie mamy na froncie obudowy złącza na mikrofon lub słuchawki to możemy podłączyć Neon 600 z tyłu obudowy i nadal kabla będzie aż nadto.

Zauważcie, że mikrofon przymocowany jest na stałe, jednak pracuje on naprawdę zadowalająco. Jego czułość jest bardzo dobra. Pomimo braku jakiegoś filtra w postaci gąbki nie mamy problemu z odpowiednim odseparowaniem odgłosów nadchodzących z otoczenia, dzięki temu zewnętrzne dźwięki nie będą irytowały naszych współgraczy. Nasz głos brzmi dosyć naturalnie, oczywiście nie jest idealnie i można odnieść wrażenie pewnej basowości, jednak tutaj nie mamy większych zastrzeżeń. Dobrze on spisuje się nie tylko w grach, ale również podczas pogadanek na Skype czy dzwonienia na Messenger.

Podsumowanie

Zapewne wiele osób zadaje sobie pytanie czy warto wydać około 150 złotych na model Neon 600? Według nas jest to bardzo solidny sprzęt o niezłej jakości dźwięku i efektownym podświetleniu RGB. Nawet bardziej wymagający użytkownicy powinni być zadowoleni z zastosowanego materiału sztucznego, a także skóropodobnych wykończeni. Kabel jest długi i elastyczny, co jest naprawdę dużą zaletą modelu Neon 600. Podczas dłuższych rozgrywek powinniśmy czuć się komfortowo – pałąk nie uciska głowy, a nauszniki obejmuje całe nasze uszy. Podczas odsłuchu mogliśmy cieszyć się czystym brzmieniem, chociaż nieco brakowało nam niskich tonów. Warto także podkreślić, że słuchawki te posiadają aż trzy osobne złącza (mikrofonowe, słuchawkowe 3,5 mm oraz USB-A do podświetlenia RGB). To w zasadzie nie ma większego znaczenia podczas pracy na komputerze, jednak może okazać się kłopotliwe kiedy będziemy chcieli wykorzystać Neon 600 na konsoli. Kończąc, naszym zdaniem warto kupić ten model jeżeli pragniemy ciekawego, nowoczesnego wzornictwa oraz drobne mankamenty w brzmieniu czy ergonomii nie są dla nas kluczowe. W tej cenie jest to bardzo dobry wybór.