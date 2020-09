Genesis Irid 503 ARGB – recenzja obudowy

Po naszym teście modelu Irid 353 ARGB wiele osób pytało czy sprawdzimy też nieco bogatszy model ze stajni Genesis. Tak oto przychodzimy do Was w tym tygodniu z nowym artykułem, który dotyczy kolejnej obudowy przeznaczonej dla płyt głównych micro ATX. Mowa tutaj o bardzo podobnym modelu do także testowanego przez nas Irid 505 ARGB. Jeżeli więc zastanawiacie się nad zakupem małej, ale wydajnej obudowy z bogatym wyposażeniem (wentylatory, szkło hartowane etc.) to ten artykuł powinien Was mocno zainteresować. Zapraszam do lektury.

To kolejna obudowa z serii ARGB, która przyjechała do nas zapakowana w brązowo-czerwony karton. Znajdujemy na nim nieco informacji o produkcie, a w środku liczne akcesoria (śrubki, opaski zaciskowe, instrukcję obsługi). Urządzenie zostało odpowiednio zabezpieczone na czas transportu. Konstrukcja ma wymiary 430 mm x 210 mm x 430 mm i waży 6,2 kilograma. Takie wymiary pozwalają w środku zamontować płytę główną micro ATX lub mini ITX.

Na froncie obudowy widzimy perforowaną siatkę typu mesh, która ma zapewnić odpowiedni przepływ powietrza. W modelu ARGB mamy w komplecie aż cztery wentylatory, z czego trzy umieszczono właśnie na froncie. Wszystkie oferują podświetlenie łopatek i pierścienia. Iluminacją możemy sterować za pomocą przygotowanego kontrolera, który obsługuje także sygnał PWM, co oznacza, że prędkość obrotowa dostosowywana jest do panujących warunków wewnątrz Irid 503. Na przodzie nie zabrakło także filtru przeciwkurzowego. Oczywiście nie znajdziemy tutaj miejsca dla zatoki napędu optycznego.

Bryła obudowy jest dosyć regularna. W oczy rzuca nam się nieco podniesiona góra, co ma na celu zwiększenie miejsca na chłodzenie wodne i zapobieganie kolizji z pamięciami RAM. Na bocznej ścianie mamy taflę szkła hartowanego (mocowaną na dwie szybko śrubki), a po równoległej stronie po prostu kawałek litej blachy, która nie zaskakuje swoją grubością (ok. 0,65 mm).

Na górze urządzenia znajdujemy miejsce na dwa opcjonalne wentylatory o średnicy 120 lub 140 mm, wraz z filtrem przeciwkurzowym, który mocowany jest za pomocą magnesów. Na przodzie umieszczono panel I/O, który posiada dwa porty USB 2.0, jeden USB 3.0, wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe, przyciski power oraz reser, a także diody LED.

Urządzenie stoi na czterech plastikowych nóżkach, które mają gumowe zakończenie, żeby nie rysować podłogi czy blatu biurka. Widzimy tutaj także kolejny filtr przeciwkurzowy, który znalazł się tym razem pod zasilaczem. Łatwo go wyjąć i wyczyścić. Obok są liczne otwory montażowe, które służą po prostu do zmiany położenia koszyka na dyski. Jest też możliwość jego zupełnego demontażu, co powiększy miejsce na PSU.

Na koniec jeszcze dwa słowa o tylnej części Irid 503. Mamy tutaj pięć slotów PCI (mocowane są na śurbki), lukę dla panelu I/O płyty głównej, wentylator wyciągowy oraz na samym dole zatokę zasilacza.

Wnętrze Irid 503 ARB zostało podzielone na dwie komory i jest praktycznie identyczne pod kątem układu jak Irid 505, którą testowaliśmy. Różnicą jest wielkość obsługiwanych płyt głównych, ponieważ tytułowy model wspiera tylko modele mATX i mITX. W dolnej, tzw. piwnicy przygotowano miejsce na dyski i zasilacz oraz liczne otwory do prowadzenia kabli (większość z nich oferuje gumowe przepusty). Aranżacja okablowania nie jest tutaj koszmarem, bowiem Genesis przygotował sporo otworów np. na górze mamy dwa do wtyczki EPS i wentylatorów. Po prawej stronie są otwory dla zasilania płyty głównej czy karty graficznej. Co więcej obok są trzy miejsca dla nośników SSD 2,5 cala.

W środku zmieścimy chłodzenie procesora o maksymalnej wysokości 163 mm oraz chłodnicę AiO o wielkości 240 mm. Sumarycznie w środku możemy zamontować do 6 wentylatorów, z czego 4 są już preinstalowane. Odnośnie chłodzenia CPU to w tacy płyty głównej przygotowano duże wycięcie na backplate, które umożliwi nam jego wymianę bez demontażu innych komponentów. Nie ma także problemu z długimi kartami graficznymi, ponieważ jest tutaj miejsce nawet na model o długości 375 mm.

Z tyłu tacki producent umieścił zaczepy do prowadzenia okablowania, które w połączeniu z opaskami zaciskowymi sprawią, że zapanuje porządek. Nieco wygodniejsze byłyby opaski na rzepy, ale tych w tym modelu nie uświadczymy. Widzimy tutaj także kontroler do wentylatorów, który już opisywaliśmy w poprzednich artykułach. Pozwala on na podłączenie do sześciu śmigieł, a następnie zarządzanie ich prędkością obrotową i podświetleniem ARGB. Kontroler podpinamy do złącza SATA od zasilacza, a można także do złącza ARGB naszej płyty głównej, co pozwoli na sterowanie iluminacją przy pomocy oprogramowania, a nie tylko przyciskiem na froncie.

W piwnicy przygotowano miejsce na zasilacz (do 190 mm, stawiany na gumowych nóżkach) oraz jeden nośnik 3,5 cala, który zamontujemy w koszyku. Z przodu mamy także wycięcie na wypadek jakbyśmy chcieli z przodu zamontować chłodnicę.

Instalacja podzespołów w obudowie Irid 503 ARGB nie należy do zadań problematycznych. Wnętrze jest przestrzenne i dobrze zaprojektowane przez co znajdziemy tutaj odpowiednią ilość miejsca na poszczególne komponenty. Do tego liczba otworów i ich położenie pozwalają na swobodne ułożenie przewodów, a także przypięcie ich, żeby nie przemieszczały się po całej obudowie. Z tyłu, za tacką mamy około 18 mm szerokości przestrzeni.

Wydajność obudowy Genesis oceniamy wysoko. Preinstalowane tutaj wentylatory pracują cicho, a przy tym zapewniają odpowiedni przepływ powietrza. To w zupełności wystarczająca konfiguracja do komputera średniej klasy. Jeżeli jednak planujemy montaż bardzo wydajnych komponentów to możliwe, że przydałoby się nieco wydajniejsze chłodzenie. Wszystkie wentylatory posiadają podkładki antywibracyjne, dzięki czemu przenoszenie wibracji jest zminimalizowane. Nie będziecie mieli także problemu z montażem systemu AiO na górze, ponieważ nie koliduje on z modułami RAM. Jest także opcja zmieszczenia większej, bo aż 360 mm chłodnicy na froncie. O tym rozwiązaniu Genesis nie wspomina w specyfikacji, ale miejsca jest wystarczająco.

Cała konstrukcja po złożeniu prezentuje się nienagannie. Podświetlane wentylatory sprawiają, że mamy tutaj naprawdę dynamiczny zestaw, który w ciemności robi świetne wrażenie.

Podsumowanie

Według nas cena około 330 złotych za model Irid 503 ARGB to całkiem rozsądna kwota, za którą otrzymamy przemyślaną obudowę, o wysokiej jakości wykonania i bardzo funkcjonalnym wnętrzu. Oczywiście sprzęt ten sprawdzi się wyłącznie wśród posiadaczy płyt głównych micro ATX i mini ITX. Na pewno powinni nią się zainteresować zwolennicy podświetlenia ARGB, którzy chcą mieć oryginalnie wyglądający komputer, a także zsynchronizować swoje oświetlenie z płytą główną. Na pochwałę zasługuje także bogate wyposażenie, bowiem w komplecie otrzymujemy aż cztery śmigła 120 mm, które pracują całkiem nieźle i są wystarczające dla przeciętnego użytkownika. Możliwe, że producent mógłby się pokusić o jedno złącze USB 3.0 więcej na panelu I/O na górze (jest tylko jedno), co znacznie podniosłoby funkcjonalność tego rozwiązania. Warto też wspomnieć o kilku filtrach przeciwkurzowych, które sprawiają że brud nie dostaje się do środka. To wszystko sprawia, że Irid 503 ARGB na pewno znajdzie wielu zwolenników.