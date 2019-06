Genesis Helium 200 – rzut oka na głośniki

Na co zwracają uwagę gracze komputerowi? Bardziej na wydajność czy design? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale pewne jest, że oba aspekty są bardzo ważne. Wie o tym firma Genesis, która wprowadziła niedawno na rynek nowy zestaw głośników Helium 200 o klasycznym wyglądzie z lekką nutką zadziorności. Do tego producent deklaruje, że sprzęt ten pomimo ceny poniżej 100 złotych spełni wymagania nawet bardziej wymagających użytkowników. Czy rzeczywiście tak jest? Sprawdziliśmy to.

Sprzęt przyjechał do nas w dużym, solidnym kartonie z którego dowiemy się nie tylko jak wyglądają same głośniki, ale także jakie mają parametry. Tak, więc otrzymujemy tutaj dwa głośniki satelitarne o mocy 2x 10 W i paśmie przenoszenia 20-20kHz. W środku wszystko jest odpowiednio zabezpieczone przy pomocy styropianu i folii. Pierwsze wrażenie jest naprawdę wow, głośniki za sprawą karbonowego wzoru na ściankach zapewne spodobają się każdemu graczowi.

Przyjrzyjmy się im jednak bliżej. Sama budowa głośników Helium 200 nie odstaje od tego, co mamy w produktach konkurencyjnych. Są one zamknięte w prostopadłościennych obudowach, które dobrze wykończono. Na przodzie mamy logo producenta, tweeter oraz ukryty 3-calowy głośniki niskotonowy w kolorze czarno-czerwonym (jak przystało na markę Genesis). Na spodzie obu kolumn mamy po cztery podkładki, które sprawiają, że sprzęt stabilniej spoczywa na blacie biurka.

Kiedy przyjrzymy się bliżej prawej kolumnie to zauważymy, że z lewej strony umieszczono dwa porty 3,5 mm na słuchawki oraz mikrofon, pokrętło do regulacji głośności oraz diodę, która informuje o stanie pracy urządzenia. Wyłącznik wbudowany jest w pokrętło, przez co przekręcając je do końca możemy wyłączyć głośniki.

Podłączenie Helium 200 jest banalnie proste, bowiem wystarczy podpiąć je do gniazda zasilnia przy pomoc 1,4 m kabla i następnie do komputera lub innego źródła dźwięku za pomocą kabla z wtyczką jack 3,5 mm na końcu, który ma 1,2 m. Maksymalna odległość pomiędzy głośnikami to 1 metr, bowiem taką długość ma przewód je łączący.

Oczywiście recenzja ta nie miałaby sensu, gdyby nie ocena jakości dźwięku, jaki wydobywa się z głośników Genesis. Warto jednak od początku wziąć pod uwagę ich cenę, która wynosi w tym wypadku mniej niż 100 złotych. W każdą z drewnianych kolumn zamontowano 3-calowy głośnik niskotonowy i aktywny tweeter, czyli przetwornik, który odpowiada za przetwarzania najwyższych częstotliwości. To ma zapewnić dobrą jakość brzmienia przy tonach średnich i przy mocniejszym basie. Rzeczywiście głośniki są odpowiednie do grania. Zapewniają one czysty dźwięk, bez zniekształceń. Sprawdzają się nieco gorzej w filmach i podczas odsłuchu muzyki, z uwagi na przodujący bas. Oczywiście wysokie tony też są obecne, ale nieco wycofane, co nie powinno nikogo dziwić.

Produkt Genesis to całkiem udana konstrukcja, która jest prosto wykonana, ale przy tym estetycznie, a za sprawą czarno-czerwonego koloru dodaje naszemu biurku estetyki, ale także dodatkowego charakteru. Dźwięk jest akceptowalnej jakości i przy tej cenie nie możemy oczekiwać niczego więcej. Dobrze, że mamy tutaj możliwość podpięcia słuchawek lub mikrofonu. Niestety nie dają one rady przy maksymalnej głośności, ale z drugiej strony kto by takiej używał.