Genesis Helium 100BT – recenzja głośników

Po dłuższej przerwie wracamy do recenzji urządzeń audio. Tym razem trafiły do nas głośniki marki Genesis, które zostały wyposażone w podświetlenie RGB oraz łączność Bluetooth 5.0. Producent przygotował tutaj kilka ciekawych rozwiązań jak m.in. panel sterujący wkomponowany we frontową ściankę oraz dodatkowe wyjście słuchawkowe. Jeżeli więc macie ograniczone miejsce na biurku, a chcielibyście stać się posiadaczami nowych głośników o bardzo ekstrawaganckim designu to warto zainteresować się kolumnami Helium 100BT. Zapraszamy Was do lektury.

Głośniki przyjechały do nas zapakowane w duże, kartonowe pudło, a w środku zabezpieczone są za pomocą sztucznej otuliny, która skutecznie chroni przed uszkodzeniami. W zestawie znajdujemy także instrukcję obsługi w której umieszczono specyfikację techniczną 100BT, a także wyjaśniono funkcje przycisków na panelu przednim.

Przy pierwszym kontakcie produkt Genesis robi bardzo dobre wrażenie – został on wykonany w całości z dobrej jakości tworzywa sztucznego, które nie skrzypi pod naciskiem, ani nigdzie nie odstaje. Wszystkie elementy są odpowiednio spasowane. Głośniki pomiędzy sobą łączą się za pomocą kabla o długości 1,5 metra. Z jednej z kolumn wychodzą kable zasilająco-przesyłowe, czyli USB oraz wtyk mini jack 3,5 mm. Tutaj również mamy taką samą długość.

Na froncie mamy do czynienia ze standardowym dla tego typu urządzeń wykończeniem. Pod maskownicami umieszczono głośniki o mocy 10 W, które otaczają okrągłe panele RGB, które po podłączeniu zasilania przepięknie iluminują. Na froncie lewej kolumny mamy panel sterujący, za pomocą którego możemy regulować głośność, zmienić tryb podświetlenia, wyłączyć głośniki oraz sparować je ze źródłem dźwięku bezprzewodowo. Pod przyciskami widzimy port mini-jack, do którego możemy podłączyć słuchawki – to świetne rozwiązanie, bo w przypadku komputerów stacjonarnych nie będziemy musieli ciągnąć kabla z obudowy.

Wspomniane przyciski charakteryzują się głośnym klikiem, więc żeby zmienić poziom głośności musimy niestety pogodzić się z dosyć nieprzyjemnym odgłosem, który po prostu zakłuci nasz odsłuch. W tym wypadku zdecydowanie sugerujemy sterować audio za pomocą przycisków multimedialnych na klawiaturze lub po prostu bezpośrednio z systemu operacyjnego. Kiedy osiągniemy maksymalną głośność to usłyszymy charakterystyczne piknięcie.

Za pomocą przycisku „M” możemy zmienić tryb komunikacji głośników, a dokładniej włączyć tryb mobilny tj. bezprzewodowy. Po jego naciśnięciu usłyszymy charakterystyczny odgłos, który oznacza, że możliwe jest sparowanie z innym urządzeniem. Dzięki temu możemy w łatwy sposób podłączyć smartfona, laptopa czy też każdy inny sprzęt w naszym domu wyposażony w Bluetooth.

Przycisk „M” spełnia jednak jeszcze jedną funkcję – po jego przytrzymaniu możemy wyłączyć iluminację LED. Domyślnie mamy ją włączoną i jest ona naprawdę efektowna i przyjemna dla oczu – możemy obserwować płynne przechodzenie pomiędzy dziewięcioma kolorami w płynny i spokojny sposób. Jeden pierścień w jednym momencie może być podświetlany więcej niż jednym kolorem, co musi się podobać. Nie mamy jednak możliwości ingerencji w te efekty, co byłoby na pewno mile widziane przez większość użytkowników. Na spodzie każdej z kolumn umieszczono cztery gumowe podkładki antywibracyjne.

Przechodzimy teraz do najbardziej subiektywnej części tej recenzji, czyli oceny jakości dźwięku. Według nas Helium 100BT przy swojej cenie i gabarytach grają całkiem nieźle, brzmienie jest przyzwoitej jakości, a dzięki technologii Bass Reflex głośniki generują większą liczbę niskich tonów i dodatkowo redukują powstawanie zniekształceń. Potencjometr rozkręcony na maksimum daje niezłego łupnia. Uwierzcie, że żaden tablet czy smartfon się nie umywa, a mamy wrażenie, że i praktycznie każde głośniki w laptopach (nawet tych gamingowych) mogą się spalić ze wstydu. Najważniejsze, że dźwięk jest czysty, bez żadnych trzasków i drgań.

Nie będę jednak ukrywał, że w pierwszej chwili poczułem trochę niedosyt. Ale otrząsnąłem się i przypomniałem sobie, że mamy do czynienia z niedrogim zestawem stereo, i pomimo pobożnych życzeń producenta, to nadal sprzęt wyłącznie do codziennych zastosowań amatorskich. Mając to na uwadze wróciłem do dalszych testów w filmach i grach.

Tutaj możemy sobie powiedzieć, że dźwięk jest odpowiednio zrównoważony, a szczegółowość odpowiednia. Tony niskie są przyjemne w odbiorze, całkiem głębokie i mięsiste, jak na ten rozmiar kolumn. Osoby lubiące ich większe nasycenie nie będą rozczarowane, jednak nie możemy oczekiwać tutaj zbytnich fajerwerków. Dźwięk nie jest przesterowany, więc uważamy, że każdy znajdzie odpowiednie zastosowanie dla 100BT. Według nas dźwięk wydobywający się z nich jest na tyle dobry, że spokojnie zadowoli większość nabywców, jednak nie wywoła w nich totalnej euforii. Nie jest on na tyle dobry, ale przyjemny dla ucha i tym samym wystarczający do codziennego odsłuchu.

Podsumowanie

Tytułowe głośniki Helium 100BT to bardzo ciekawy produkt, który może pracować nie tylko „po kablu”, ale również oferuje łączność bezprzewodową. Genesis zadbał także o to, żeby nowe kolumny prezentowały się nowocześnie za sprawą dynamicznego podświetlenia oraz oferowały niezłej jakości dźwięk. Nieco rozczarowały nas głośno klikające przyciski na obudowie oraz brak opcji sterowania podświetleniem. Obecnie model ten kosztuje w Polsce 149 złotych, co jest naprawdę dobrą opcją, dla osób, które szukają mobilnego rozwiązania. Głośniki możemy podłączyć nie tylko do komputera, ale także bezprzewodowo do smartfonu czy tabletu, dzięki czemu słuchanie muzyki ze Spotify czy oglądanie filmów na YouTube może okazać się znacznie przyjemniejsze. Produkt firmy Genesis jest świetnym połączeniem, funkcjonalności, wyglądu i rozsądnej ceny. Zdecydowanie polecamy.