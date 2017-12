FSP Raider 650 W – test zasilacza

Posiadanie dobrego zasilacz w komputerze jest bardzo istotne, a niestety nadal stosunkowo niewiele osób bierze to pod uwagę. To właśnie PSU decyduje o tym, czy zestaw będzie pracował stabilnie, a także czy będziemy mieli możliwość jego rozbudowy w przyszłości. FSP to marka, która od wielu lat znajduje się w czołówce producentów zasilaczy. Dzisiaj pokażemy Wam ich odświeżony model Raider o mocy 650 W, który co prawda nie posiada modułowego, ani nawet półmodułowego okablowania, ale otrzymał certyfikat aż 80Plus Silver, dzięki czemu jest w stanie zapewnić co najmniej 88% przy połowie maksymalnego obciążenia. Jak model ten poradził sobie w trakcie testów, a także codziennego użytkowania dowiecie się z tekstu poniżej. Zapraszamy.