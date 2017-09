FSP HEXA+ 400W 80Plus – test zasilacza

Niedawno przyjechał do naszej redakcji zasilacz z firmy FSP należący do firmy HEXA. Jest to model o mocy 400 W, przez co nadaje się przede wszystkim do użytku domowego i biurowego. Sprzęt ten wyposażono w 120 mm wentylator, który ma zapewnić cichą pracę. Do tego producent podkreśla, że jego sprzęt gwarantuje stabilne i niezawodne działanie systemu. Najważniejszą kwestią jest jednak cena, bowiem HEXA+ 400W 80Plus kosztuje niecałe 180 złotych. Przypomnijmy tylko, że FSP to grupa z wieloletnim doświadczeniem w produkcji i wprowadzaniu najnowszych technologii. Przekonajcie się sami czy model HEXA+ o mocy 400W to sprzęt godny polecenia. Zapraszamy do lektury.