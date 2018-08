FSP CMT330 – recenzja obudowy

W poniższej recenzji przyjrzymy się bliżej obudowie komputerowej ze średniego segmentu. To nie pierwszy model marki FSP, który mamy okazję sprawdzić. To produkt podobny do CMT230, ale udoskonalony i rozbudowany. Producent przygotował więcej wolnej przestrzeni na podzespoły, podrasował design i sprawił, że jest tutaj więcej rozwiązań na chłodzenie wodne. CMT330 to nadal obudowa z grupy midi tower, która wspiera płyty główne w rozmiarze ATX. Została ona wykonana głównie ze stali z kilkoma plastikowymi dodatkami. Obecnie możemy ją nabyć tylko w kolorze czarnym z oknem na panelu bocznym. Jeżeli jesteście ciekawi czy warto wydać na nią nieco ponad 300 złotych to zapraszamy Was do lektury.