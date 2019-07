FiiO M3K – recenzja odtwarzacza MP3

Sprzęt przyjechał do nas w niewielkim opakowaniu w środku którego znajdujemy poza samym odtwarzaczem także etui, kabel USB oraz instrukcję obsługi. Jak widzicie mamy wszystko co niezbędne, no może poza słuchawkami. Etui wykonano z czarnej gumy, która jest dosyć cienka. Kabel ma długość 1 metra z wtykami i jest dobrej jakości.

Jeżeli chodzi o jakość wykonania odtwarzacza to pierwszym aspektem, który rzuca nam się w oczy są zaokrąglone krawędzie, które nadają urządzeniu bardzo nowoczesnego wyglądu. FiiO M3K został zrobiony z jednego kawałka aluminium. Na jego froncie mamy ekran, który jest pokryty hartowanym szkłem, które ma dobrze zabezpieczyć sprzęt przed ewentualnym uszkodzeniem. Nie ma tutaj żadnych niedoróbek, źle spasowanych elementów czy też wyginających się części.

Przód jest cały czarny do momentu uruchomienia FiiO M3K. Po tym możemy zobaczyć dotykowy panel sterowania i ekran o wielkości 2 cali. Do obsługi przygotowano tym razem wertykalny suwak z czterema przyciskami. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z wyświetlaczem kolorowym o całkiem przyzwoitych kątach widzenia. Na spodzie, który jest płaski znalazło się logo FiiO i znaczek certyfikatu Hi-Res Audio.

Na lewym boku znajdujemy przycisk power, guziki do zmiany utworów oraz do odtwarzania. Każdy z nich ma inną fakturę przez co można je łatwo odróżnić bezwzrokowo. Na prawej ściance nie mamy żadnych dodatków, podobnie jak na górze. Czy nie lepiej byłoby zrobić to odwrotnie? Dla osoby praworęcznej bardziej naturalnym umieszczeniem przycisków wydaje się być prawa ścianka. No nic w tym wypadku jest to ukłon dla osób leworęcznych lub tych co trzymają odtwarzacz zawsze w obu dłoniach.

Za to dolna krawędź zapewnia nam czytnik kart micro SD, złącze micro USB typu B oraz wyjście 3,5 mm. Widzimy, że gniazdo na słuchawki otoczone jest pozłacanym pierścieniem.

Użytkowanie FiiO M3K jest całkiem przyjemne, ponieważ dobrze leży on w dłoni (wymiary 91 x 44,2 x 12 mm) i nie wyślizguje się. Jest możliwe korzystanie za pomocą jednej ręki. Warto podkreślić że waży on 77,5 gram, czyli nieco więcej niż konkurencja. Ale to dobrze, bo rzeczywiście czujemy że mamy do czynienia z solidnym sprzętem, a nie plastikową zabawką.

Obsługa jest prosta i intuicyjna, a wszystko to za sprawą panelu dotykowego, o którym już wspomnieliśmy. Mamy tutaj suwak, który pozwala na odblokowanie i następnie przewijanie listy utworów. Można to także robić przyciskami fizycznymi, a przy długiej liście wystarczy je przytrzymać.

Urządzenie według testów producenta powinno pracować do 24 godzin na jednym ładowaniu. W tym czasie możemy mieć włączony ekran i korzystać z empetrójek. W praktyce okazuje się, że około 21-22 godzin to dobry wynik, ale sprawdzaliśmy to przy dosyć głośnym odsłuchu. Konkurencja często nie daje rady ponad 15-18 godzin, więc tu należy się pochwała. Ładowanie za pomocą adaptera 5V/2A powinno zająć około 150 minut.

Menu jest przejrzyste i zostało podzielona na pięć głównych części. Warto wspomnieć o ustawieniach FiiO M3K (system i play), menadżerze plików, bibliotece muzyki oraz dyktafonie. Zacznijmy od przeglądarki folderów i plików na karcie pamięci, bowiem jak wiecie model ten nie posiada pamięci wewnętrznej. Proces ten jest prosty i wygodny, chociaż przy większej liczbie folderów warto korzystać z przycisków bocznych. W bibliotece utworów możemy uszeregować posiadane pliki po tagach czy też tworzyć własne listy.

Na uwagę zasługuje na pewno rejestrator dźwięku, który nagrywa w dwóch jakościach MP3 128 gb/s oraz WAV. Niestety w obu przypadkach nie ma rewelacji, a dźwięk jest po prostu bardzo cichy. W ustawieniach znajdujemy takie funkcje jak limit głośności, balans bieli, korektor graficzny z presetami, jasność podświetlenia ekranu, funkcje przycisku odtwarzania, formatowanie karty pamięci czy też aktualizacje oprogramowania.

Przejdźmy do samego odsłuchu muzyki. Kiedy go rozpoczniemy to na ekranie FiiO M3K włączy się ekran z okładką, suwakiem postępu oraz ikoną pokazującą jakość słuchanego utworu. Kiedy uderzymy w pionowy suwak to aktywuje się lista utworów i możemy przemieszczać się po folderach lub wrócić do menu głównego.

Przypomnijmy, że produkt FiiO może pracować także jako mobilny DAC/AMP podłączony do komputera. Nie oferuje jednak łączności bezprzewodowej np. WiFi czy Bluetooth. Mamy jednak dosyć popularne ostatnio rozwiązanie USB OTG, co sprawi, że podłączymy go do smartfona.

Ten mały, niepozorny sprzęt całkiem pozytywnie mnie zaskoczył podczas odsłuchu. Dlaczego? Po pierwsze nie brakuje tutaj basu, ale żeby było jasne, to nie jest typowo basowy odtwarzacz, przez co ten nie jest najgłębszy. Dużo oczywiście będzie zależało od słuchawek. Warto podkreślić dobrą dynamikę tonów niskich z odpowiednim nasyceniem. Dzięki temu łatwo jest wychwycić wszelkie detale. Średnie tony są wyraziste, ale z umiarem przez co nie ma ostrego brzmienia. Powiedziałbym, że jest ono wręcz odpowiednio zrównoważone, a przy tym bardzo precyzyjne. Pierwszy plan jest blisko słuchacza, chociaż do krystalicznego brzmienia nieco brakuje. Sama scena uważam, że nie należy do największych, ale bez problemu usłyszmy dobre stereo. Separacja instrumentów mnie zadowala.

Podsumowanie

FiiO M3K zaskakuje pozytywnie. Małe, ergonomiczne i dobrze wykonane urządzenie za które zapłacimy ponad 300 złotych spełnia powierzone mu nadzieje. Odtwarzacz gwarantuje długi czas pracy bez ładowania, funkcję DAC USB oraz przyjemny, nie za głęboki bas. O czym już wspominałem w tekście – brakuje funkcji komunikacji bezprzewodowych czy też portu USB typu C. Do tego rejestrator dźwięku nie powala na kolana – nagrywany głos jest zbyt cichy. Bardzo dobrze że w komplecie producent daje nam silikonowe etui, które zawsze nieco ochroni sprzęt. Jeżeli więc szukacie czegoś lepszego do słuchania muzyki niż wasz smartfon, to M3K będzie dobrym wyborem.