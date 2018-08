Enermax Saberay – recenzja obudowy

Wszechobecne diody RGB to dzisiaj już norma. Również tą drogą podąża Enermax, czego najlepszym dowodem jest najnowsza obudowa Saberay. Na pierwszy rzut oka to bardzo prosty projekt, jednak jak się okaże producent bardzo dobrze przemyślał budowę tego urządzenia i nie bez powodu wycenił Saberay na około 700 złotych. W komplecie otrzymujemy aż trzy wentylatory z podświetleniem LED, a do tego także paski iluminujące z przodu i na górze. To wszystko sprawia, że model ten na biurku nie wygląda jak zwykła obudowa midi tower, ale zdecydowanie lepiej. Czy znajdzie swoich zwolenników? Czy wysoka cena nie będzie tutaj decydująca? Sprawdziliśmy to.