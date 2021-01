Enermax MAXPRO II 600 W – recenzja zasilacza

Nie od dzisiaj wiadomo, że zasilacz jest jednym z najważniejszych elementów komputerowej układanki. Często w sieci możemy przeczytać, że odpowiednie PSU to podstawa i w tym wypadku naprawdę nie warto oszczędzać. Ale co z osobami, które składają budżetową konstrukcję, nieprzeznaczoną do gier, a wyłącznie z myślą o oglądaniu filmów i przeglądaniu Internetu? Oni nie potrzebują dodatkowego podświetlenia LED RGB czy modułowego okablowania. Enermax dobrze zna wymagania różnych grup odbiorców i w związku z tym wprowadził na rynek nową serię zasilaczy MAXPRO II, które mają zapewnić odpowiednią moc w przystępnej cenie. Jeżeli jesteście ciekawi jak jednostki te sprawdzają się w praktyce to zapraszamy do lektury.

Dzisiaj przyglądamy się modelowi o mocy 600 W, który można nabyć w polskich sklepach w granicach 250 złotych. To bardzo ciekawa propozycja patrząc na 3-letnią gwarancję, wentylator 120 mm oraz japońskie kondensatory na pokładzie. Jednostka ta występuje także w wersjach o mocy 400 W, 500 W i 700 W.

Urządzenie przyjechało do nas w niewielkim, czarnym pudełku na którym poza podstawowymi informacjami znajdziemy także tabelkę obrazującą okablowanie MAXPRO II 600 W oraz specyfikację prądowo-napięciową. W komplecie otrzymujemy poza samym zasilaczem także śruby montażowe, opaski zaciskowe, krótką instrukcję obsługi oraz przewód zasilający. Sama jednostka jest zabezpieczona przy pomocy folii bąbelkowej, co powinno zapewnić bezpieczny transport.

Zasilacz MAXPRO II ma wymiary 160 x 86 x 140 mm i waży 1541 gramów. Jego design jest klasyczny, a jakość wykonania bardzo dobra. Został pokryty w całości czarną farbą – nie znajdujemy żadnych odprysków czy niedociągnięć. W górnej części mamy niewielki grill z logo marki Enermax, a pod nim wentylator chłodzący 120 mm z łożyskiem Twister Bearing. Za kontrolę prędkości odpowiada technologia SpeedGuard. Konstrukcja SAC (Smart Airflow Control) sprawia, że wentylator zasilacza obraca się przy prawie niesłyszalnym 14dB (A), do obciążenia systemu 40%, aby zapewnić cichą pracę. Na bocznych ściankach widzimy umieszczono logo serii MAXPRO II.

Z tyłu dostępna jest kratka o strukturze plastra miodu, wejście na kabel zasilający oraz przycisk power. Za to z przodu mamy niemodułowe okablowanie – wszystkie kable są płaskie i mają czarny kolor. To powinno zapewnić łatwiejsze podłączenie podzespołów i zarządzenie przewodami w obudowie. Dodatkowo poprawia to przepływ powietrza w środku.

Jednostka ta oferuje 600 W przy sprawności potwierdzonej certyfikatem 80 Plus. Oznacza to, że możemy uzyskać około 87% sprawności przy połowie maksymalnego obciążenia. Szyna 12 V zapewnia 46 A, czyli 552 W. Dla linii 3,3 V oraz 5 V mamy 20 A. Te parametry oczywiście nie są zbyt spektakularne, ale oczywiście odpowiednie do zapewniania niezawodnego źródła zasilania. Enermax dobrze rozumie to, że nie każdy jest graczem i potrzebuje potężnej mocy.

Do dyspozycji mamy następujące wtyczki: 1x ATX 24 pin (na kablu o długości 500 mm), 1x EPS 4 pin, 1x EPS 8-pin, 3x Molex, 2x PCI-e 6-pin, 2x PCI-e 8-pin oraz 6x SATA.

Jednostka ta oferuje także liczne zabezpieczenia. Trzeba zauważyć, że w sieci energetycznej dochodzi do wahań parametrów napięcia. SCP (Short Circuit Protection) to zabezpieczenie przeciwzwarciowe, które zostaje aktywowane, gdy w obwodzie wystąpi opór poniżej 0,1 Ω. OPP (Over Power Protection) zabezpiecza przed przeciążeniem cały zasilacz, nie ograniczając się do pojedynczych linii. Natomiast UVP (Under Voltage Protection) chroni przed zbyt niskim napięciem na liniach wejściowych. Chociaż usterka ta nie wpływa na ewentualne uszkodzenia podzespołów, może negatywnie oddziaływać na ich optymalną pracę. Mamy tu także OVP (Over Voltage Protection), które stanowi zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem wyjściowym oraz SIP (Surge & inrush protection), które chroni zasilacz przed prądami udarowymi.

Wykonaliśmy pomiary napięć podczas obciążenia, kiedy na naszej platformie był jednocześnie uruchomiony program Prime95 w trybie Large FFT oraz 3DMark Vantage (pozwala wykorzystać Quad SLI). Pracował on łącznie trzy godziny, w czasie których wykonaliśmy trzy pomiary poszczególnych napięć. Następnie sprawdziliśmy pracę PSU podczas spoczynku (uruchomiony komunikator, przeglądarka), tutaj także wykonaliśmy trzy pomiary w godzinowych odstępach. Na wykresach zobaczycie skrajne wartości w stresie oraz idle. Przypomnijmy sobie jak wygląda norma ATX 2.3 (według niej wyskalowaliśmy poniższe wykresy):

3.3V +/- 5% 3.14V - 3.46V

5V +/- 5% 4.75V - 5.25V

12V +/- 5% 11.40V - 12.60V

Wyniki pomiarów dla linii +3,3V i +5V

Jak wiecie linie te odpowiadają w naszych komputerach głównie za działanie pamięci RAM, dysków twardych oraz urządzeń podłączonych do USB. Pomiary napięcia +3,3V dokonywałem na kablu ATX 24PIN, a +5V na wtyczce MOLEX.

W przypadku zasilacza Enermax wahania napięć dla linii +3,3V okazują się bardzo małe. W przypadku linii +5V rozbieżności są również niewielkie i wynoszą 0,03 V i 0,07 V. Przy dzisiejszych konfiguracjach sprzętowych linie te mają dużo mniejsze znaczenie, jednak nie można pozwolić sobie na wahania graniczące z poziomem bezpieczeństwa. Widzimy, że wahania występują, jednak są one zgodne z normą ATX 2.3.

Wyniki pomiarów dla linii +12V

Teraz najważniejsze pomiary, ponieważ właśnie ta linia odpowiada za najważniejsze komponenty komputera. Pomiarów dokonaliśmy w dwóch punktach pomiarowych: wtyczce MOLEX oraz wtyczce PCI-E 6-PIN.

Jak wiemy właśnie m.in. te wyniki ustalają rankingi komputerowych zasilaczy. Wahania, jakie zanotowaliśmy przy odczycie z gniazda MOLEX wynoszą: 0,24 V w stresie co jest rezultatem niezłym, jak na tak wymagającą platformę testową. Przy bardziej obciążonym złączu PCI-E 6-PIN zmiany napięcia zamknęły się w przedziale 0,18 V, co oznacza, że mieściły się one w granicach zgodności z normą ATX 2.3.

Hałas

Przechodzimy do pomiaru głośności. Zastosowany w Enermax został wentylator 120 mm, którego prędkość obrotowa jest regulowana automatycznie w zależności od temperatury. Poziom hałasu jest tutaj dosyć niski w spoczynku. Pod pełnym obciążeniem staje się on znacząco słyszalny, ale przecież większość czasu komputer pracuje w idle, a wtedy jest momentami wręcz bezgłośnie.

Sprawdziliśmy również jak wygląda pobór mocy podczas obciążenia oraz w czasie wykonywania mało wymagających czynności. Następnie na podstawienie naszych pomiarów obliczyliśmy sprawność zasilacz. Wyniki poniżej.

Jak pokazują nasze pomiary sprawność zasilacza Maxpro II 600 W jest on zgodny z certyfikatem 80Plus (mimo, że go nie posiada). Wyniki około 85% to już niezła oszczędność na rachunkach za prąd.

Na zakończenie prezentujemy Wam wynik temperatur na wylocie zasilacza:

Temperatury są niskie, co powinno zapewnić długą żywotność komponentów zasilacza firmy Enermax.

Pobór w trybie czuwania wynosi 0,19 W, co jest dobrym rezultatem.

Podsumowanie

Jeżeli nie chce wydawać fortuny na zasilacz komputerowy, a szukasz produktu o dużej mocy i solidnym wykonaniu to MAXPRO II 600 W jest naprawdę dobrym wyborem. Za około 250 złotych otrzymujemy wydajną jednostkę, z licznymi wtyczkami, długimi kablami oraz o dobrej sprawności 80 Plus. Do tego Enermax udziela na swoje urządzenie 3 lat gwarancji, więc przez ten okres możemy być zupełnie spokojni. Oczywiście nie jest to model najcichszy, więc jeżeli szukasz totalnego spokoju to może nie być idealnym rozwiązaniem dla Twojego biura. Warto jednak podkreślić dobrą stabilność napięć oraz japońskie kondensatory na pokładzie. Jeżeli więc szukasz niedrogiego PSU, który będzie Ci służył następne kilka lat, a nie jesteś wymagającym graczem czy też nie podkręcasz swojego procesora to MAXPRO II będzie naprawdę odpowiednim wyborem.